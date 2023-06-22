ANKARA AA- Ani News'ın haberine göre, Hindistan'ın Assam eyaleti ve komşusu Bhutan Krallığı'nda, son 24 saatte etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı.

Assam eyaletinde 108 köy sel nedeniyle sular altında kalırken, 115 binin üzerinde kişi ise yerlerinden oldu.

Bölgede yaşayanlar, her şeylerini kaybettiklerini aktarırken, baraj duvarlarının kenarından başka sığınacak hiçbir yerin kalmadığını söyledi.

Selin etkili olduğu yerlerde, yol ve köprülerin birçoğunun kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Assam Afet Yönetim İdaresince yapılan açıklamada, su seviyesinin tehlikeli sınırı aştığı ve giderek daha fazla alanın sular altında kaldığı belirtildi.

Ulusal Afet Müdahale Gücü tarafından yapılan açıklamada da bölgede arama-kurtarma operasyonlarının devam ettiği ve dün 1280 kişinin afet bölgesinden kurtarıldığı kaydedildi.