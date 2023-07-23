Son teknolojileri kullanarak uzayın derinliklerinde ve Dünya'dan 1232 ışık yılı uzaklıkta, Jupiter'den %50 oranında daha büyük gazdan oluşan dev bir gezegen keşfedildi. Bu gezegen gazdan oluşuyor.

Uzak bir yıldız sistemine ait bu yeni gezegenin en önemli özelliği: atmosferi. Dünya'nın yoğunluğunun yüzde 1'ine tekabül eden WASP-193b adlı bu ötegezegen astronomi dünyası tarafından karahindiba balonu olarak adlandırılıyor. Güneş’in kütlesinin yaklaşık 1,1 katı ve yarıçapının 1,2 katıdır ve sıcaklık ve yaş bakımından Güneş’e çok yakın olduğu düşünülen WASP-193b, Dünya’nın yoğunluğunun santimetreküp başına 5,51 gram olduğunu belirtelim. Jüpiter’in yoğunluğu ise santimetreküp başına 1,33 gram.

Yıldızın 6 milyar yaşına kadar olduğu düşünülüyor. İlk gözlemlere göre gezegenin yüzeyi pamuk şeker gibi yumuşacık forma sahip.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN