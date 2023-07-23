Haber: Damla Oya Erman

Wall Street Journal'ın son raporuna göre, bazı iPhone hırsızları, "kurtarma anahtarı" adı verilen bir güvenlik ayarını istismar ediyor. Bu, sahiplerinin fotoğraflarına, mesajlarına, verilerine ve daha fazlasına erişimini neredeyse imkansız hale getiriyor. Hatta bazı kurbanlar, hırsızların finansal uygulamalarına erişim sağladıktan sonra banka hesaplarının boşaltıldığını bildirdi.

Ancak bu tür bir ele geçirme yönteminin gerçekleştirilmesi oldukça zordur. Bir suçlu, örneğin bir barda veya spor etkinliğinde bir iPhone kullanıcısının cihazın parolasını girmesini izlemek veya cihaz sahibini parolayı paylaşmaya ikna etmek zorundadır. Tüm bunlar, cihazın fiziksel olarak çalınmasından önce yapılması gerekenlerin sadece bir kısmını oluşturur.

Sonrasında, hırsız cihazın parolasını kullanarak Apple Kimliğini değiştirebilir, "iPhoneumu Bul" özelliğini kapatır ve ardından kurtarma anahtarını sıfırlar. Kurtarma anahtarı, kullanıcıları çevrimiçi korsanlardan korumak için tasarlanmış 28 basamaklı karmaşık bir koddur ve Apple, kullanıcı güvenliğini güçlendirmek için bu anahtarı Apple Kimliğini sıfırlamak veya yeniden erişim sağlamak için gereklidir. Ancak bir hırsız bunu değiştirirse, asıl sahip yeni kodu bilemeyeceği için hesabından dışlanır.

Apple sözcüsü, CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu deneyimi yaşayan insanlar adına çok üzgünüz ve ne kadar nadir olursa olsun, kullanıcılarımıza yapılan tüm saldırıları ciddiye alıyoruz" dedi. "Her gün kullanıcılarımızın hesaplarını ve verilerini korumak için çok çalışıyoruz ve bu tür yeni tehditlere karşı ek korumaları sürekli olarak araştırıyoruz."

Ancak bazı uzmanlar, Apple'ın daha fazla müşteri desteği seçeneği sunması ve kullanıcıların bu tür durumları önlemek için kimlik doğrulaması yapabileceği yollar sağlaması gerektiğini belirtiyorlar.

Şu anda kullanıcılar, bu tür durumların başlarına gelmesini önlemek için birkaç adım atabilirler.

Parolayı koruma



İlk adım, parolayı korumaktır.

Bir Apple sözcüsü, cihazlarını halka açık alanlarda açarken Face ID veya Touch ID kullanmanın parolayı gözlemleyebilecek olanlardan korunmak için iyi bir yol olduğunu belirtti.

Ayrıca, kullanıcılar daha güçlü bir parola belirlemek için daha uzun, alfasayısal bir seçenek kullanabilirler. Cihaz sahipleri ayrıca parolanın başkaları tarafından görüldüğünü düşünüyorlarsa hemen parolayı değiştirmelidirler.

Ekran Süresi ayarları



Bir başka adım olarak, Apple tarafından resmen onaylanmasa da internette dolaşan bir yöntemden bahsedilebilir. Bir iPhone'un Ekran Süresi ayarında, çocukların cihazı nasıl kullanabileceğine dair kısıtlamalar getiren bir seçenek vardır ve kullanıcılar, Apple Kimliği şifresini değiştirmeden önce, herhangi bir kullanıcının girmesi gereken ikincil bir şifre belirleyebilirler.

Bu özelliği etkinleştirerek, bir hırsızın Apple Kimliği şifresini değiştirmeden önce bu ikincil şifreyi girmesi gerekecektir.

Düzenli yedekleme yapma



Son olarak, kullanıcılar iPhone'larını düzenli olarak yedekleyerek - iCloud veya iTunes aracılığıyla - cihaz çalındığında verilerin geri alınabilmesini sağlayabilirler. Aynı zamanda, önemli fotoğrafları veya diğer hassas dosyaları ve verileri Google Photos, Microsoft OneDrive, Amazon Photos veya Dropbox gibi başka bir bulut hizmetinde saklayarak zararın bir kısmını sınırlayabilirler. Bu, kötü niyetli kişilerin cihaza erişmesini durdurmaz, ancak olası zararı en aza indirger.