İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, İslamabad Yüksek Mahkemesi, yargılandığı 2 yolsuzluk davasında, Navaz Şerif’e 24 Ekim'e kadar geçici kefalet verirken bir başka mahkemede eski Başbakan hakkındaki gözaltı kararı askıya alındı.

Mahkeme kararlarının ardından 21 Ekim’de ülkeye dönmeyi planlayan Şerif’in önünde yasal olarak herhangi bir engel kalmadı.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Partisi (PML-N), Şerif'in 21 Ekim'de Lahor'da geniş katılımlı miting düzenleyeceğini duyurdu.

Navaz Şerif, 2019'dan bu yana Londra'da

Panama'da bulunan offshore hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Navaz Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince görevinden alınmıştı.

Hakkındaki tutuklu yargılama kararı sonrası 10 ay cezaevinde yatan Şerif, Kasım 2019'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakılmıştı.

Yüksek Mahkeme, tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve bu sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Bu kararın ardından Kasım 2019'da tedavi için İngiltere'ye giden Navaz Şerif, halen Londra'da bulunuyor.

Aralık 2020'de İslamabad Yüksek Mahkemesi, yolsuzlukla yargılandığı davalara katılmayan eski Başbakan Şerif'i "adalet kaçağı" ilan etmişti.

Pakistan'a geri dönebilmek için hakkındaki mahkeme kararlarına karşı itiraz eden Şerif, 1990-1993, 1997-1999, 2013-2017 dönemlerinde 3 defa başbakanlık görevinde bulunmuştu.

10 Kasım 2022'de Navaz Şerif'e diplomatik pasaport çıkartılmış, hükümet yetkilileri, ülkeye dönebilmesi için yasal zeminin hazırlandığını belirtmişti.