İslamabad polisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için kurulan kamp alanına bir kişinin aracıyla daldığını açıkladı.

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Aracın kamptaki birkaç kişiyi ezip kaçtığını belirten polis, en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve birkaç kişinin yaralandığını duyurdu.

Aracı kullanan şoförün gözaltına alındığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

İslamabad Emniyeti önünde gösteri düzenleyen onlarca Cemaat-i İslami Partisi destekçisi ise olayın "planlı eylem" olduğunu savundu.