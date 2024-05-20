İslamabad polisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için kurulan kamp alanına bir kişinin aracıyla daldığını açıkladı.

Aracın kamptaki birkaç kişiyi ezip kaçtığını belirten polis, en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve birkaç kişinin yaralandığını duyurdu.

Aracı kullanan şoförün gözaltına alındığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

İslamabad Emniyeti önünde gösteri düzenleyen onlarca Cemaat-i İslami Partisi destekçisi ise olayın "planlı eylem" olduğunu savundu.