Haber: Mert Osman Erman

Terör suçlamalarıyla gözaltına alınan tanınmış Pakistanlı insan hakları avukatı Imaan Mazari-Hazir kefaletle serbest bırakıldı.

Imaan Mazari-Hazir, güçlü orduyu eleştiren bir konuşma yaptıktan sonra 20 Ağustos'ta yerel saatle 03:30'da eve giren sivil giyimli polis memurları tarafından gözaltına alındı.

Gözaltı geniş çapta eleştirildi

Analizcilere göre, eski Başbakan İmran Khan'ın gözaltına alınmasını protesto eden kalabalıkların mayıs ayında askeri tesislere saldırması sonrası bir baskı artışı yaşandı.

"Ciddi bir aşırı tepki verildi. Ancak kurum, sadece Bay Khan'ın Pakistan Tehreek-e-Insaf [PTI] partisine karşı odaklandığı izlenimini vermek istemiyor. Bu nedenle şimdi toplumun farklı kesimlerine yöneliyorlar," önde gelen gazeteci Cyril Almeida BBC'ye söyledi.

Sosyal medyada geniş çapta paylaşılan videolar, Ms Mazari-Hazir'in İslamabad'da Pashtun Tahafuz Hareketi (PTM) insan hakları grubu tarafından düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmayı gösteriyor. Konuşmasında orduyu iddia edilen kaçırmalar nedeniyle sert bir şekilde eleştiriyor, bu suçlamayı ordu her zaman reddetmiştir.

"Gerçek teröristler GHQ'de otururken, terörist gibi durduruluyorsunuz," dedi.

'Kaçırma, gözaltı değil'



Başkentte gözaltına alınmadan önce Ms Mazari-Hazir, "bilinmeyen kişilerin" evindeki güvenlik kameralarını kırdığını ve evinin kapısının "aşıldığını" paylaştı.

Ms Mazari-Hazir'in annesi Shireen Mazari, güvenlik yetkililerinin gözaltı emirlerini ve yasal prosedürleri görmezden geldiğini iddia etti.

İnsan hakları bakanı olarak görev yapmış olan Shireen Mazari, kızının odasına baskın yapıldığını, oğlak telefonu ve dizüstü bilgisayarının el konulduğunu ve zorla götürüldüğünü paylaştı.

"Kızımı gece kıyafetlerinden çıkarmalarına bile izin vermediler," dedi ertesi gün BBC'ye.

PTM insan hakları grubunun kurucu ortağı ve eski bir milletvekili olan Ali Wazir de İslamabad'da polis tarafından gözaltına alındı.

İkisi de terörizm ve isyan suçlarıyla ilgili olarak daha sonra terörle mücadele mahkemesine sevk edildi. Polis ayrıca onları devlete karşı propagandaya karşı suçlamıştır.

Ms Mazari-Hazir yargı sürecine gönderildi

Hapse transfer edilmeden hemen önce annesine koştu ve uzun bir kucaklaştı. Shireen, gözle görülür şekilde üzgün bir şekilde, gözyaşlarının eşiğinde görünüyordu.

'Eleştiriyi bastırmak için yasalar'



Bilgi ve Yayın Bakanı Murtaza Solangi, Ms Mazari-Hazir'in konuşmasının "kınanacak bir eylem" olduğunu BBC'ye söyledi.

"Böyle konuşmaların sonucunu bile hayal edemem. Pakistan bir nükleer devlet. Komutan veya ordu şefi, Karargah'ta oturan birinin teröre karıştığını nasıl söyleyebilir?"

Ancak birçok gözlemci, bu gözaltıları orduyu eleştiren sesleri bastırma çabasının bir parçası olarak görüyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, geçen Perşembe günü yaptığı bir açıklamada, gözaltıları "eleştiriyi bastırmak için belirsiz ve aşırı anti-terör yasalarını kullandıkları bir girişim" olarak nitelendirdi. Açıklama, "İmaan Mazari ve diğerlerini tutuklayarak, Pakistan yetkililerinin hukukun üstünlüğü hakkını kullanmaları" gerektiğini ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları da güçlü tepki gösterdi. Sosyoloji profesörü ve insan hakları aktivisti Nida Kirmani, "sert" gözaltıları protesto edenler arasındaydı.

Hem Ms Mazari-Hazir hem de Bay Wazir'in "ifade özgürlüklerini kullanmak için haksız yere hedef alındığını" söyledi.

Bay Almeida, Pakistan'daki durumun "en kötü zamanlar kadar kötü" olduğunu söylüyor.

Birçok kişi gibi, Baluchistan eyaleti gibi bölgelerde baskı yapmak için kullanılan taktiklerin şimdi "daha merkezi" olarak uygulandığını düşünüyor.

Artan baskılar, Pakistan'ın geniş çapta askeri kurumlarla güçlü bağları olduğuna inanılan geçici bir hükümet tarafından yönetildiği bir döneme denk geliyor.

Pakistan'da son iki yıl büyük siyasi karışıklıklar, ekonomik istikrarsızlık ve artan güvenlik endişeleri ile doluydu.

Tüm bu krizler arasında, insanlar bazı istikrar getirmesi için yeni bir seçimi bekliyordu.

Ancak bu sonbaharda yapılması

planlanan seçimler şu anda belirsiz bir süre ertelendi, bu da birçok kişinin Pakistan'ın demokratik geleceği konusunda endişeli olmasına neden oldu.