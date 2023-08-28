Haber: Mert Osman Erman

Talep, devlet destekli milliyetçi bir gazetede yayınlanan bir editöryal yazının ardından Weibo'da en çok konuşulan konu haline geldi.

Pazar gecesi yayınlanan makalede Global Times, müzenin tüm Çin kültürel eserlerini "ücretsiz olarak" geri vermesini istedi.

Çin hükümeti henüz konuya yorum yapmadı.

BBC, British Museum'dan yorum talep etti ancak henüz yanıt almadı.

Yaklaşık 2 bin eserin "kayıp, çalınmış veya zarar görmüş" olarak bildirildiği haberlerin ardından müze baskı altında kaldı.

Haber ilk duyurulduğunda bir personel işten çıkarıldı. Geçen hafta, müzenin direktörü Hartwig Fischer da istifa edeceğini duyurdu.

Global Times'ın makalesinde, dünya çapında ünlü müzenin "diğer ülkelere ait kültürel mirasa iyi bakamadığı" belirtildi.

"British Museum'un bu skandal tarafından ortaya çıkan kültürel nesnelerin yönetimi ve güvenliğindeki büyük açıklıklar, 'yabancı kültürel nesnelerin British Museum'da daha iyi korunduğu' uzun süreli ve yaygın dolaşımdaki bir iddianın çökmesine neden oldu," diyor editoryal.

British Museum, Batı'da en büyük Çin antikaları koleksiyonuna sahip. Web sitesine göre, Neolitik dönemden günümüze kadar 23 bin Çin nesnesi bulunuyor.

Bunlar, tablolar, baskılar, jade, bronzlar ve seramikler gibi çok çeşitli değerli nesneleri içeriyor. En ünlülerinden biri, Çin sanat tarihinde bir kilometre taşı olarak kabul edilen "Harem Düşesinin Kılavuzlukları" adlı bir rulo çoğaltmasıdır.

Bu, son yıllarda milliyetçi duyguların yükselmesiyle Çinli internet kullanıcılarının British Museum'a eserleri iade etmelerini talep ettiği ilk kez değil.

Ancak hırsızlıkla ilgili editoryal daha fazla tartışmaya yol açtı.

"British Museum, lütfen Çin antikalarını iade edin" etiketi Pazartesi yerel saatle öğlene kadar Weibo'nun arama grafiğinin zirvesindeydi. Yarım milyardan fazla kez görüntülendi.

"Eşyaları orijinal sahibine geri verin," 32 bin'den fazla beğenilen bir yorum okunuyor.

"Ülke zengin, halk güçlü olduğunda, hazinelerimizi eve geri getirme zamanı geldi," başka bir üst yorum diyor.

Global Times'ın sert görüşleriyle bilinen bir gazete olarak Batı'ya yönelik eleştirel İngilizce makalelerin öncülüğünü yaparak, özellikle son yıllarda Çin'in Batı ile ilişkilerinin kötüleşmesi sırasında öne çıktı.

Çin hükümetinin bu çağrılara yanıt verip vermeyeceği net değil.

Ancak müzeden eserleri iade etmesini istemek, yalnızca Çin'e özgü bir duygu değil.

Hırsızlığın duyurulmasının ardından diğer ülkeler de İngiliz Müzesi'ne antikaları artık güvenilir bulamayacağını söyledi.

Yunan hükümeti, Parthenon Heykelleri'nin iadesini isteyen ve Elgin Marbles olarak da bilinen eserlerin iadesini bu hafta yeniledi.

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, kayıp nesneler tarafından gündeme getirilen güvenlik sorularının Elgin mermerlerinin "kesin iade talebini" güçlendirdiğini söyledi.

Nijerya yetkilileri de müzeden topraklarının içinde bulunan Benin Krallığı'ndan alınan Benin Bronzları'nı iade etmesini istedi.

Müzenin tüm parti parlementer grubunun konservatif başkanı Tim Loughton MP, böyle talepleri "fırsatçılık" olarak nitelendirdi.

BBC'ye diğer ülkelerin nesneleri geri almak için "çaba sarf etmek yerine avantaj sağlamaya çalıştıklarını" söyledi.