Beşiktaş’ın Galatasaray karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 bana göre maçın kilit noktasıydı.

Özellikle savunma hattındaki kritik tercih skorun belirleyicisi oldu. Savunmayı önde kuran Beşiktaş’ta özellikle Amartey, nerede topla karşılaştıysa hepsini kaybetti. Kademe yok. Beşiktaş’ın yediği golde hatası büyük.

Beşiktaş golü yedikten sadece 4 dakika sonra üstüne bir de 10 kişi kaldı. Pozisyonu sezon boyunca konuşsak kırmızıydı-değildi faydası olmaz ama bu duruma sebep veren büyük resmi görmek lazım.

Tete, Zaha, Kerem ve Icardi hücum hattı için Amartey ve Omar Colley tandemi ağır kalınca, Mert Günok 3 kere libero gibi öne çıkarak müdahale etmek zorunda kaldı ve 3. de kırmızı kart görerek ihraç edildi. Kırmızı karttan sonra Rashica’nın çıkması hatalıydı. Ghezzal çıkmalıydı. Beşiktaş’ın 1 eksilmesi, rakibin 1 artması oyunun dengesini ve yönünü değiştirdi. Hakem Umut Meler, topun oyun içinde kalmasına ve oynanmasına izin vermedi. Çok kötü yönettiği bariz. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra da büyük direnç gösterdi çok iyi mücadele etti ama hakeme karşı daha fazla mücadele etmeniz imkansız.

Öte yandan daha çok ofansif bir oyuncu olan Bakhtiyar’ın sol bekte tercih edilmesini hatalı buluyorum. Eğer elinizde Adriano gibi bir sol bekiniz yoksa Masuaku’yu kesemezsiniz! Daha önce belirtmiştim Masuaku ve Chamberlain ikilisi Beşiktaş için çok önemli. İkinci yarı bu ikilinin oyuna girmesiyle Beşiktaş golü buldu. İkinci golü de bulabilirdi müsade edilmedi.

En büyük sorun ise; Aboubakar gibi bir santraforun arkasında onu besleyecek bir 10 numara yok. Israrla alınmadı neden biz de bilmiyoruz! Haliyle tek şut ve gol göremiyoruz. Beşiktaş, ceza sahasına girince hızını kaybediyor, final paslarında sıkıntı yaşıyor.

Oyunu da konuşsak, hakemi de konuşsak nafile…

Beşiktaş’a bu yenilgiyi yaşatan yönetimdir. Yazıklar olsun!