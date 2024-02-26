Beşiktaş, İstanbulspor karşısında deplasmanda net bir skorla kazandı.

Alınan 3 puan Türkiye Kupası ve derbi öncesi moral açısından önemliydi. Fakat buna karşın sahadaki oyunun etkili olduğunu söylemek zor.

Fernando Santos, Konyaspor karşısındaki 11’ni hiç bozmadan maça çıktı. İleri üçlüde Rashica, Semih ve Cenk Tosun tercihiyle maça başladı. Kağıt üzerinde çok etkili duran bu üç isim sahada aynı etkiyi seyir zevki açısından gösteremedi. Takım oyunundan öte bireysel performanslarla gelen goller izledik.

Bunun en önemli nedeni; Beşiktaş’ın İstanbulspor’a karşı geniş alanda pozisyon almasıydı. Bölgeler arası mesafeyi uzun tuttu Beşiktaş, hal böyle olunca İstanbulspor topu karşıladığı an kontra şansı buldu sıklıkla. Sarı-siyahlı takım, Beşiktaş savunmasının arkasına çok sarktı. Son vuruşlarda biraz daha yetenekli olsalar Beşiktaş puan kaybedebilirdi. Kaybetmedi fakat oyun da keyif vermedi.

Hem kazanıp hem kaliteli futbol oynamak sezonda birkaç kez teknik direktör değiştirmiş takım için meşakkatli bir iş elbette ve zaman alacak.

Süper Lig’de lokomotif takımlardan beklenti her zaman üst düzey hücum varyasyonlarıdır. Fernando Santos ise Süper Lig’de çok alışık olmadığımız bir karakter. Tam olarak skor odaklı bir teknik direktör. Açıkçası basın toplantısına girip sorumu sorana dek Santos’un oyun tarzı bu diye düşünüyordum. Fakat sorudan sonra fikrim değişti. Çünkü Santos, bu oyunu oynatmasına rağmen ısrarla Beşiktaş’ın böyle oynamaması gerektiğini, hücumda daha etkili ve seyir zevki yüksek maçlar oynaması gerektiğini belirtti. Bunu daha önce de söylemişti. Bu durum bana, bu bir geçiş dönemi ve bazı şeyleri oturtana kadar böyle oynamak zorundayız izlenimi verdi.

Elbette bu fikrin doğruluğunu zaman gösterecek!

Altını çizerek belirteyim, Santos’un oynattığı tutucu oyun, Beşiktaş’ın oyunu değil.

Santos için kritik eşik; derbi maçlarıdır. Derbileri kazanamayan hocalar Beşiktaş gibi büyük takımların başında uzun süreli olmazlar.

Öte yandan skora baktığımızda; Semih’in ve Muci’nin oyun zekasıyla gelmiş 2 gol ve 3 puan görüyoruz. Yoktan var edilen nefis 2 gol. Santos hücum planlarını devreye sokarsa bu ikiliyle çok güzel maçlar izletebilir.

Beşiktaş’ın bu sezon en büyük kazanımı Semih Kılıçsoy’dur. Adaletli seçimler yapılırsa şayet, Semih sadece Beşiktaş formasını değil, A Milli Takım formasını da kazanmıştır.