Bu takımı Santos kurmadı! Bu oyuncuların sık sakatlıklarının sebebi de Santos değil! Mental çöküşün sebebi, fiziken bitmişliğin temelinde de Santos yok!

Dolayısıyla, Fernando Santos’un bu kadar hunharca eleştirilmesinin altında yatan sebep çok tanıdık!

Beşiktaş’ın bu sezon başına gelen 5. teknik direktör olan Fernando Santos, şu an sahada oynanan oyunun tüm sorumlusu olarak gösterilmesi net bir akıl tutulmasından ibarettir. Özellikle ana akım medya ve birtakım kalemi başkasında olanlar tarafından tutulduğu ağır eleştirinin gayesi net, amacı da bellidir. Beşiktaşlı taraftarların geçmişte ziyadesiyle deneyimlediği bu düzen, şimdilerde aynı yapıya hizmet edenlerin daniskasıdır. Dolayısıyla, Santos için psikolojik eşik, derbi maçlarıdır. Türkiye Kupası'dır. Kapsamla yorum ise, yaz transfer sezonu görmüş, kamp dönemi geçirmiş, ligin startını vermiş kendi takımını oluşturduğu zamandır.

Evet, Beşiktaş üretemiyor. Beşiktaş merkezden hiçbir organize atak geliştiremiyor. Beşiktaş, oyunun hala siyahını ön planda tutuyor lakin, beyazı bulacak yapıyı oluşturmaya biraz daha zaman var! Gidenler, giderken arkalarında öyle bir enkaz bıraktılar ki, hafriyat kamyonları dahi yetersiz kalıyor! Saha dışında belki bu enkaz dillendirilmiyor ancak, yeşil zeminde öyle bir enkaz var ki, bu enkazı kaldırmak için bırak Beşiktaş belediyesini, büyükşehir dahi yetersiz kalıyor.

Peki ya oyun?

Daha ne kadar sabredilmesi gerekiyor?

İşte bu sorunun cevabını, Beşiktaş’ın Avrupa şampiyonu apoletli hocası, son 2 maçtır “ÖZ ELEŞTİRİ” adı altında çok net bir biçimde izah ediyor. Önce Konya maçı, dün de İstanbulspor karşılaşması sonrası kendisine uzatılan mikrofona, ondan beklenenin ne olduğunu bildiğini çok net ortaya koyan Santos, inşaatı resmen yeniden yapıyor. Son 4 maçta sadece 1 gol yiyerek, binanın ilk katını çıktı! Şimdi sıra demir kolonları sık ve sert örmek ve devamında da bu yapının üzerine katları teker teker çıkmakta! Evet, bu inşaat biraz yavaş ilerliyor fakat, malzemeden çalmışlar daha ilk satın alımda, dolayısıyla, usta da biraz zorlanıyor! İşte tüm bu açmazlarda, Santos’un en büyük imtihanı 3 Mart akşamında çıkacağı derbi müsabakasında gerçekleşecek. Ligin bölüm sonu canavarına karşı oynayacağı maç, onun için adeta bir sınav olacak. Neden mi? Kariyerinde bir çok sınava girip başarılı olan Santos, belki ilk defa futbolun sadece sahada oynamadığı bir derbiye çıkacak. Önce bugün itibari ile “sözde” objektif medya saldıracak, maç günü yaklaştıkça resmi ağızlardan bu doz biraz daha artacak, pazar akşamı ise, ağızlarında düdük, siyah giyinen birkaç Kütahyalı, sahada hocaya kabus olacak…

Ezcümle, Beşiktaş camiası kendi içinde hocasını da, başkanını da, oyuncusunu da lisanı münasip ile eleştirir. Ancak eli kalemli, dili zehirlilerin manipülatif söylem, kreatiflikten uzak eylem, tutarsız söylemlerine ne hocasını ne de topçusunu yem etmez. O sebepledir ki, sap ile saman arasındaki ince detayı bazılarına bir kere daha hatırlatır, boylarından büyük işlere kalkışmamalarını şiddetle tavsiye ederim.