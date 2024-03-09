Osmanlı Devletinin Kuruluş yıl dönümü her yıl 21 Ocak - 27 Ocak tarihleri arasında gerçekleşir.

Bu yıl 725. Kutlanan Osmanlı haftası da ilk olarak 1999 tarihinde kutlanılmaya başlanmıştı.

Osmanlı Devleti ilk olarak küçük bir Kıyı boyu devleti olarak Osman Gazi tarafından kurulmuştur.

Kuruluşu dâhil olmak üzere Türk geleneklerini, İslam kültürünün yükümlülükleri ile kendi çatısı altında bulunan hiçbir boya, farklı dinlerdeki hala ayrım yapmadan birçok devleti ve milleti himayesi altında tutmuştur.

Dünya Tarihinde Büyük bir yer kaplayan Osmanlı Devletinin birçok ülkede tarihi cami, medrese ve kültürel mimari yapı örnekleri mevcuttur.

Türk ve İslam tarihinin olduğu kadar, Dünya tarihinin de en büyük İmparatorluklarından biri olan Osmanlı Devleti 624 yıl boyuna hüküm sürmüştür.

624 yıl Boyunca hüküm süren Osmanlı devletinin yaklaşık 400 yılı ise dünyanın en büyük askeri ve ekonomik gücüne sahip olan devleti olarak geçmiştir.

İnsanlara bu köklü tarihi, geçmişini ve kültürünü anımsatmak ve tarih bilincini oluşturmak için her yıl düzenlenen Osmanlı Haftası Türkiye genelinde büyük bir ilgi ile kutlanılmaktadır.

Birçok kültürel zenginliğe sahip olan Osmanlı devletinin kuruluş kutlamalarında Konferanslar, sempozyumlar ve paneller yapılmaktadır.

Domaniç, tarih boyunca Osmanlı'nın ilk adımlarını attığı topraklar arasında önemli bir yere sahipti.

13. yüzyılın son çeyreğinde, Anadolu Selçuklu Hükümdarı I. Alaattin Keykubat tarafından Ertuğrul Gazi liderliğinde Anadolu'ya gelen Kayı Boyu'na yayla olarak verildi.

Domaniç, Kayı Boyu tarafından yazlık olarak kullanıldı ve bu bölge, Bizans surlarına yakın olması nedeniyle seçilmişti. Kayıların, Selçuklu sınırlarını Bizans akınlarına karşı korumadaki başarısı, Domaniç'e yerleşmelerine sebep oldu.

Ertuğrul Bey ve oğlu Osman Bey, zaman içinde Domaniç'te güçlenerek, İlhanlı Devleti'nin esaretinde kalan Selçuklu Devleti'ne karşı bağımsızlık ilan edip 27 Ocak 1299 tarihinde Osmanlı Devleti'ni kurdu.

Bu önemli olay, Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerini atmış ve tarihin seyrini değiştirdi.

Evet…Osmanlı Devleti, 27 Ocak 1299 tarihinde Oğuzların Kayı boyundan gelen Osman Gazi tarafından Bilecik ilimizin Söğüt kasabasında kurulmuştur..

2024 yılı Osmanlı Devletinin kuruluşunun 725’inci yıl dönümü…

21 Ocak - 27 Ocak tarihleri arasında 2024 yılı kuruluş yıldönümü etkinliklerle kutlanmıştı.

Geçmiş dönemlerde her yıl katlanarak güzelleşen etkinliklere şahit oluyorduk.

Geçmiş dönemlerden bir örnek vermek istiyorum:

1999 yılı Osmanlı Devleti’nin 700’üncü yıl dönümü olarak kutlanmıştı. Devlet törenleri yapılmıştı.

Osmanlı haftası ilk olarak 1999 tarihinde kutlanılmaya başlanmıştı.

Bu kutlamalar bizleri çok heyecanlandırmış, sevindirmişti.

Ancak 1999 yılında bazı kimseler bu kutlamalara karşı çıkmıştı.

Osmanlı Devleti’ni kabul etmediklerini bu dönemin karanlık dönemi olduğunu söylemişlerdi.

Bir sanatçı utanmadan Osmanlı olmayı içine sindiremediğini söylemişti.

Emekli bir Yargıtay başkanı Kayseri Şehir Tiyatrosu’nda verdiği bir konferansta sıkılmadan:

“Biz Osmanlı karanlığından geldik. Osmanlı’nın 700’ üncü yılı yoktur. 700 yıl önce kurulmuş Selçuklular gibi, Sümerler gibi, Etiler gibi bir Türk Devleti vardır.”demişti.

Bir gazete de İstanbul’un fethini başka bir ülkeyi işgal eden saldırgan bir millet gibi Osmanlıları kötülemişti. “Biz Osmanlı değiliz” demişti.

O dönemde Osmanlı Devleti’nin 700. yıl dönümü kutlamalarına cephe alanlar da vardı.

Osmanlı Devleti’nin 700’ üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde yapılan programları 1999 yılında gururlanarak izlemiştik.

O zaman ben de Milli Eğitim Müdürü idim. Bölgemizdeki okullarda çok büyük etkinliklerle kutlamalar yapmıştık.

Yazılan kıymetli eserleri ilgiyle gözden geçirmiştik.

600 senenin üzerinde yeryüzünde bir Müslüman Türk Devleti olarak üç kıtaya hükmeden atalarımızın kahramanlıklarını heyecanlanarak yeniden inceleme imkanı bulmuştuk.

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine karşı olan insanların varlığını da maalesef kaygı ve üzüntüyle izliyoruz..

Başta Ermeniler olmak üzere Türk Milleti’nin iç ve dış düşmanlarının çeşitli platformlarda milletimize iftiralarda bulunması sağ duyulu insanlarımızın gözünden kaçmamaktadır.

Osmanlı Devleti’ne düşman olanlar, bu düşmanlıklarını sadece Osmanlı düşmanlığı değil özde İslam’a olan düşmanlıklarını açıkça ortaya koyamadıkları için Osmanlı düşmanlığı altında yürütülen tarih ve din düşmanlığı sebebiyle yapmaktadırlar.

Bu kişiler İslam’ı bütün birimlerinde yaşatmağa çalışan Osmanlı’ya düşman olmakla, açıktan yapamadıkları İslam düşmanlığını gizlice yapmaktadırlar.

Osmanlı Devleti yüce bir devlettir.

600 sene 20 milyon kilometre karelik mekanda insanlığa hizmet eden bir devleti suçlamaya kalkmak insafsızlıktır.

Yaptığımız araştırma sonunda bazı tarihçiler Osman Gazi’nin beyliğin başına geçmesiyle Osmanlıların kurulduğunu söylemişlerdir.

Bazı tarihçiler 1299-7300 tarihlerinin Osmanlıların kuruluşunun başlangıç tarihi olduğunu belirtmişlerdir.

Üçüncü Alaaddin Keykubat’ın Osman Gazi’ye gönderdiği tuğ, alem ve davul da İstiklal işareti sayılmıştır.

Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihini Sultan Abdülhamid Han tespit ettirmiştir.

Osmanlı Maarif Nezareti de 28 Kanun-i Sani 329 tarihli tezkire ile Tarih-i Osmani Encümeni Başkanlığına havale etmiş, encümen de Osmanlı’nın kuruluş tarihini tespit ettirmiştir.

Fernand Grenard; Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili olarak; “Bu yeni İmparatorluğun kuruluşu, insanlık tarihinin en büyük ve en şaşılacak vakalarından biridir” der.

Piste; “Yeryüzündeki en ilahi disiplin, Türk askerlerindedir.” diyerek Osmanlılara hayranlığını belirtir.

Osmanlı Devleti’ni benimsemeyen insanlarımız özde yüce Türk Milleti’nin varlığından rahatsızlık duymaktadırlar.

Bazı gazetelerin ve medya kuruluşlarının da İstanbul’un Fethini kötüler mahiyette yayın yapmasını da ibretle izliyoruz.

Yüce Türk Milleti’nin her ferdi bu görüşlerden ve yayınlardan ibret almalı ve kendi öz benliğine dönmelidir.

Hoşça kalınız