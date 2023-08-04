Haber: Mert Osman Erman

Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği hizmeti Copernicus'a göre, bu hafta ortalama günlük küresel deniz yüzey sıcaklığı 2016 rekorunu geçti.

Sıcaklık 20.96°C'ye ulaştı. Bu, yılın bu zamanı için ortalamanın çok üzerinde.

Okyanuslar önemli bir iklim düzenleyicidir. Isıyı emer, Dünya'nın yarısını oksijen üretir ve hava durumu kalıplarını yönlendirir.

Daha sıcak sular, karbondioksit emme yeteneğini azaltır, bu da gezegeni ısıtan bu gazın atmosferde kalma süresini artırır. Aynı zamanda okyanusa akan buzulların erimesini hızlandırarak deniz seviyesinin daha da yükselmesine neden olabilir.

Daha sıcak okyanuslar ve ısı dalgaları, balıklar ve balinalar gibi deniz türlerini daha serin suları arayarak rahatsız eder, bu da besin zincirini bozar. Uzmanlar balık stoklarının etkilenebileceği konusunda uyarıyor.

Köpekbalıkları gibi bazı avcı hayvanlar, daha sıcak sıcaklıklarda kafa karışıklığına uğradıklarında saldırganlaşabilir.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi için Meksika Körfezi'nde bir deniz ısınmasını izleyen Dr. Kathryn Lesneski, "Suya girdiğinizde su banyo gibi hissediyor," diyor.

İngiltere'deki Plymouth Deniz Laboratuvarı'ndan Dr. Matt Frost, "Şu anda okyanusları tarih boyunca hiç olmadığı kadar fazla strese sokuyoruz," diyor; bunun nedeni kirlilik ve aşırı avlanmanın da okyanusları değiştirmesi.

Bilim insanları bu kırık rekorun zamanlamasından da endişeli. Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nden Dr. Samantha Burgess, dünya genelinde okyanusların en sıcak olduğu zamanın mart ayı olması gerektiğini, Ağustos ayı olmaması gerektiğini söylüyor. "Rekoru şimdi görmüş olmamız, okyanusun önümüzdeki Mart ayına kadar ne kadar daha sıcak olabileceği konusunda beni endişelendiriyor," diyor.

Bilim insanları, neden okyanusların şu anda bu kadar sıcak olduğunu araştırıyor, ancak iklim değişikliğinin sera gazı emisyonlarının çoğunu absorbe ettiği için denizlerin ısındığını söylüyorlar.

Dr. Burgess, "Ne kadar çok fosil yakarsak, okyanuslar tarafından alınan fazla ısı o kadar fazla olacaktır, bu da onları dengelemeyi ve eski durumlarına geri getirmeyi o kadar uzun süre alacaktır," diyor. Yeni ortalama sıcaklık rekoru, doğal olarak meydana gelen iklim dalgalanması El Niño'nun tam anlamıyla etkili olduğu 2016'da belirlenen rekoru geçiyor.

El Niño, sıcak suyun Güney Amerika'nın batı kıyısı açıklarında yüzeye çıktığı, küresel sıcaklıkları yükselten bir durumdur.

Başka bir El Niño şu anda başlamış durumda, ancak bilim insanları hala zayıf olduğunu söylüyor - bu da okyanus sıcaklıklarının önümüzdeki aylarda ortalamanın üzerinde daha da yükselmesi bekleniyor demektir.

Kırık sıcaklık rekoru, bu yıl İngiltere, Kuzey Atlantik, Akdeniz ve Meksika Körfezi'nde meydana gelen bir dizi deniz ısınması dalgasının ardından geliyor.

Prof. Burgess, "Görüyoruz ki deniz ısınmaları, beklenmedik yerlerde meydana geliyor," diyor. Haziran ayında İngiltere sularındaki sıcaklıklar, Meteoroloji Ofisi ve Avrupa Uzay Ajansı'na göre ortalamanın 3 ila 5°C üzerindeydi.

Florida'da deniz yüzey sıcaklıkları geçen hafta 38.44°C'ye ulaştı - bir sıcak küvet gibi. Normalde sıcaklıklar Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre 23 ila 31°C arasında olmalıdır.

Deniz ısınmaları, 1982 ile 2016 arasında sıklık bakımından ikiye katlandı ve 1980'lerden bu yana daha yoğun ve uzun süreli hale geldi, İklim Değişikliği Hükümetlerarası Paneli (IPCC) raporuna göre.

Hava sıcaklıkları son yıllarda bazı dramatik artışlar gördü, ancak okyanuslar ısınması daha uzun sürer, çünkü sera gazı emisyonlarının %90'ını absorbe ettiler.

Ancak okyanus sıcaklıklarının şimdi yetişebileceğine dair işaretler var. Bir teori, ısının büyük bir kısmının okyanus derinliklerinde depolandığı, şimdi yüzeye çıktığı ve muhtemelen El Niño ile bağlantılı olabileceğidir, diyor Mercator Ocean International'dan Dr. Karina von Schuckmann.

Bilim insanları, deniz yüzeyinin sera gazı emisyonları nedeniyle daha da ısınmaya devam edeceğini bilmelerine rağmen, sıcaklıkların neden önceki yıllara göre bu kadar yüksek çıktığını tam olarak araştırıyorlar.