Haber: Beyza Betül Cihan

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezona hızlı bir giriş yapıyor. Ekip Karadeniz çekimleri öncesi bir araya gelerek prova yaptı.

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban’ın yer aldığı, yapımcılığını KYN Yapımevi’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 2. sezonuna Karadeniz’de başlayacak hikâyenin ön hazırlığı da ekiple birlikte yapıldı. Önümüzdeki günlerde Karadeniz’e sete çıkmaya hazırlanan ekip, bir araya gelerek saç, makyaj ve kostüm provası yaptı.

Zülküf Yücel ve Zehra Yücel’in kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’a sürpriz isimler dahil olacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam yakında atv ekranlarında.