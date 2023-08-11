HABER: KAMİL HIZER

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen uluslararası ödül töreninde bir mücevher firmasının Defilesini Ünlü Koreograf ve Menajer Oksana Kuznetsova üstlendi. Kurucusu olduğu Model Ajansının başarılı Mankenleri ile muhteşem defile gerçekleştiren Oksana Kuznetsova bu başarıyı mankenlerime borcluyum. Mankenlerim de benim kadar başarıya aşık, bu nedenle onları çok seviyorum dedi. Bir Mücevher firmasının muhteşem mücevherleri ile gerçekleşen defile ayakta alkışlandı. Defileye çıkan başarılı Mankenler :Başak Akdeniz, Özge Aran, Nisha Mukisa, Albina Valiullina, Katherina Konaşenko, Damla Sezer oldu.