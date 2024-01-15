Haber: Mert Osman Erman

Dan Marburger, yetkililere göre, Perry lisesi yakınlarındaki Des Moines'deki okulunda bir öğrenci ateş açtığında "fedakarca hareket etti ve kendisini tehlikenin içine koydu." Kızına göre, saldırganı dikkatini çekmeye çalıştıktan sonra vurularak öldü ve bu sayede öğrencilere kaçma şansı tanıdı. Ailesi, 4 Ocak'taki saldırıda altı kişinin yaralandığını ve 11 yaşındaki Ahmir Joliff'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Altıncı sınıf öğrencisi olan Joliff, yetkililere göre üç kez vurulmuştu. 1995 yılından beri Perry lisesinin müdürü olan Marburger, eşi Elizabeth'in açtığı GoFundMe sayfasında, "Dan artık bizimle savaşmıyor, ancak ailesi gelecek günlerde, haftalarda ve yıllarda anlaşılamayacak bir trajediyle başa çıkacak" diye yazdı. Iowa Valisi Kim Reynolds, Marburger'in "fedakar ve kahramanca eylemleri için daima hatırlanacağını" söyledi. Reynolds, Marburger'in cenaze gününe kadar eyalet genelinde bayrakların yarıya indirilmesini emretti. Saldırıda 11 yaşındaki Ahmir Joliff hayatını kaybetti. Saldırı, 4 Ocak'ta okuldaki öğrencilerin kahvaltı yaptığı kantinde saat 07:30 civarında başladı. Yetkililere göre, Marburger'in müdahale ettiği yer burasıydı ve şüpheli olarak tanımlanan Dylan Butler ile "konuşmaya çalıştı". Kızı Clare, Facebook'taki bir gönderide, "Dylan'ı yaklaşmaya ve konuşmaya çalıştığını ve yeterince uzun süre onu oyalayarak bazı öğrencilerin kantinden çıkmasına izin verdiğini duymak hiç şaşırtıcı değil. Bu sadece babam" dedi. Butler, 17 yaşındaki bir öğrenciydi ve daha sonra olay yerinde kendine zarar verdiği bir tabanca patlaması sonucu ölü bulundu. Iowa Ceza Soruşturması Bölümü bir sözcüsü, AP haber ajansına, sahip olduğu eşya arasında bir av tüfeği ve tabanca bulunan Butler'ın "oldukça ilkel" bir patlayıcı cihaz olduğunu söyledi. Bu olay, Iowa'daki Pazartesi günkü Cumhuriyetçi başkanlık ön seçimlerinden sadece iki hafta önce meydana geldi. Saldırıdan kısa bir süre sonra Başkan Joe Biden bilgilendirildi ve Beyaz Saray, Iowa valiliği ile iletişime geçti.