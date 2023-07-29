Odessa

Brındak, Odessa'nın savaş esnasındaki durumu hakkında bilgi vererek, geçen hafta sonu düzenlenen Rus saldırılarını değerlendirdi.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya başlattığı savaşın ilk günlerinden beri Odessa'nın Rus saldırılarına maruz kaldığına dikkati çeken Brındak, "Bu süreçte kent sakinleri şok ve korku içindeydi. Vatandaşların birçoğu savaşın mümkün olduğuna inanmıyordu. Odessa, hep saldırılara uğradı. Rus gemileri yakınlardaydı ve kentimiz gemi topçuları ile vuruluyordu. Ortaklarımızın Harpoon sistemlerini vermesiyle Rus gemilerini kıyılarımızdan uzaklaştırmayı başardık." diye konuştu.

Savaş öncesi Odessa'nın 1 milyondan fazla nüfusa sahip olduğunu kaydeden Brındak, savaş döneminde yaklaşık 250 bin kişinin kentten ayrıldığını ancak ülkenin diğer tehlikeli bölgelerinden çok sayıda vatandaşın Odessa'ya akın ettiğini, şehre yaklaşık 75 bin kişinin yerleştiğini dile getirdi.

"Saldırılar kültürel, tarihi, dini mirası yok etme girişimi"

Rusya'nın geçen hafta sonu Odessa kentine füze saldırısı düzenlediğini anımsatan Brındak, "Elbette bunlar, savaşın başlamasından bu yana trajik sonuçlara ve insan kaybına yol açan en büyük saldırılardı. Bu saldırılarda, sivillerin yaşadığı evler ve tarihi öneme sahip yapılar zarar gördü. Bu süreçte Odessa'da yaklaşık 100 bina hasar gördü. Bunların 50'si tarihi öneme sahiptir." dedi.

Brındak, saldırılar sonucu oluşan enkazın kaldırıldığını, zarar görenlere de psikolojik ve maddi destek sağlandığını, bunun için de belediye bütçesinden 100 milyon grivna (yaklaşık 73 milyon lira) ayrıldığını kaydederek, "Odessa da diğer şehirler olduğu gibi saldırıya uğruyor ve yok ediliyor. Bu nedenle, Devlet Başkanı'nın talimatıyla tüm kentte sığınakların sağlanması yönünde gerekli adımlar atılıyor." ifadelerini kullandı.

Kentte askeri unsurlar ile sivil altyapının da hedeflendiğini belirten Brındak, şu şekilde devam etti:

"UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) koruması altındaki Odessa'nın tarihi merkezine yapılan saldırı, kültürel, dini ve manevi değerlere yönelik saldırganlıktır. Bu saldırılar, sadece askeri unsurları değil, kültürel, tarihi, dini mirası yok etme girişimidir. Açıkçası bu, Ukrayna halkına yönelik yapılan soykırım, çünkü son saldırılar şehir merkezine yapıldı. Saldırı tarihi öneme sahip katedral ve yapılara yönelik gerçekleştirildi. Bu yapıların yakınlarında herhangi bir askeri unsur yok. Bu bir gerçek. Bu, ruhumuzu kırma ve diz çöktürme girişimiydi. Aslında tam tersi oldu. Bu durum, kent sakinlerini vatanı etrafında seferber etti. Bu olumlu bir gelişme. Elbette, vurulan yapıları, kiliseleri yeniden inşa edeceğiz. Bundan sonra daha da güçlü olacağız."

"Ukrayna kentleri hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyuyor"

Odessa dahil Ukrayna'nın diğer kentlerinin daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu ve bunu dış ortakların da anladığını dile getiren Brındak, Rusya'nın kış dönemini kullanarak kentin enerji hatlarını bozmaya çalışacağı öngörüsünde bulundu.

Brındak, "Herkesin, kış döneminin kritik derecede zor geçeceğini anlaması gerekiyor. Kritik altyapı, elektrik merkezleri, termik santrallerimize yönelik saldırılara karşı koymak zorunda kalacağız." dedi.

"Savaş ekonomi ve ticaret alanının gelişimini engelledi"

Kentin ekonomi ve ticaret sektöründeki durumuna da değinen Brındak, savaşın bu alanı olumsuz etkilediğine işaret ederek "Odessa'nın önde gelen lojistik, turizm, ticaret, üretim sektörleri savaş öncesi gelişiyordu ancak savaş, bu alanların gelişimini engelledi. Turizm sektörü tamamıyla durdu. Çünkü limanlar bloke edildi. Odessa'da 50 binden fazla denizci uzun süre işsiz kaldı. Dolayısıyla ekonomik durgunluk var." ifadelerini kullandı.

Brındak, hizmet sektörünün yavaş yavaş çalışmaya başladığını, tarım sektörünün de faaliyette olduğunu dile getirdi.

Odessa'ya yönelik saldırı

Ukrayna, Rusya'nın geçen hafta sonu Odessa'ya düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ayrıca saldırı sonucu UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alınan Odessa'nın tarihi merkezindeki yapılar ve Spaso-Preobrajenskiy Katedrali hasar görmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Odessa şehri yakınlarında insansız deniz aracı üretimi ve bu araçlarla terör eylemi hazırlığı yapılan tesislerin yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu açıklamış, şehirdeki katedralin zarar gördüğüne yönelik iddiaları yalanlanmıştı.