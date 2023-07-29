Dünya genelinde kavurucu sıcakların artış göstermesiyle güneşin yan etkilerinden kurtulmanın yolları aranıyor. Çinliler güneş yanıklarını azaltmak ve korunmak amacıyla tuhaf bir maske geliştirdiler.

İnsan ticareti mağdurlarının sayısında Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle düşüş yaşandı İnsan ticareti mağdurlarının sayısında Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle düşüş yaşandı

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Yüzikini adını verdikleri maske her ne kadar tuhaf gözükse de güneş ışınlarının zararlarından yüzde yüz koruma sağlıyor.

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Maske 2004 yılında icat edilmesine rağmen çok fazla rağbet görmemiş. Ancak son zamanlardaki kavurucu sıcaklar tekrar maskenin gün yüzüne çıkmasını başarmış.

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Çin’in Kuzey sahillerinde sıklıkla denize girenlerin yüzünde görebileceğiniz maske sadece sahillerde kullanılmıyor.Çinliler bu maskenin birçok alanda kullanım yollarını açmak istiyor.

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Yaşlanmayı geciktirmek ve koyu tenli olmak istemedikleri için geliştirdikleri yüzkini maskelerini Çinliler severek kullanıyor.

HABER:MERVE ELÇİ