Dünya genelinde kavurucu sıcakların artış göstermesiyle güneşin yan etkilerinden kurtulmanın yolları aranıyor. Çinliler güneş yanıklarını azaltmak ve korunmak amacıyla tuhaf bir maske geliştirdiler.

Yüzikini adını verdikleri maske her ne kadar tuhaf gözükse de güneş ışınlarının zararlarından yüzde yüz koruma sağlıyor.

Maske 2004 yılında icat edilmesine rağmen çok fazla rağbet görmemiş. Ancak son zamanlardaki kavurucu sıcaklar tekrar maskenin gün yüzüne çıkmasını başarmış.

Çin’in Kuzey sahillerinde sıklıkla denize girenlerin yüzünde görebileceğiniz maske sadece sahillerde kullanılmıyor.Çinliler bu maskenin birçok alanda kullanım yollarını açmak istiyor.

Yaşlanmayı geciktirmek ve koyu tenli olmak istemedikleri için geliştirdikleri yüzkini maskelerini Çinliler severek kullanıyor.

HABER:MERVE ELÇİ