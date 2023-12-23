Haber: Damla Oya Erman

Çin'deki satışlar tahminlerin altında kaldı ve şirket orada karşılaştığı zorluklar konusunda uyarıda bulundu. Bu durum, Çin'in COVID sonrası ekonomik toparlanmasının zayıfladığı bir döneme denk geliyor ve tüketici talebinin zayıf kalmasının devam edebileceğini gösteriyor.

Perşembe günü açıklanan mali ikinci çeyrek raporunda spor giyim devi, kazanç beklentilerini aştı ancak 13.39 milyar dolarlık geliri tahminlerin altında kaldı (beklenen 13.43 milyar dolar). Büyük Çin'deki satışlar, önceki çeyrekteki büyüme hızının yavaşlamasıyla birlikte beklenen 1.95 milyar doların altında, ancak %4 artışla 1.86 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Nike ayrıca yıl boyunca satış tahminini, önceki orta haneli büyüme beklentisinden %1 artışa çekti. Yönetim ayrıca önümüzdeki üç yıl içinde maliyetleri 2 milyar dolara kadar düşürme planlarını açıkladı.

CFO Matthew Friend, kazançlarla ilgili konuşmasında, "Bu yeni görünüm, özellikle Büyük Çin ve EMEA'da makro başlıklardaki artışları, son dijital trafik yumuşaklığına dayalı olarak ayarlanmış dijital büyüme planlarını ve 90 gün öncesine göre ikinci yarıda bildirilen geliri olumsuz etkileyen daha yüksek pazar yerindeki promosyonları içeriyor" dedi.

Nike hisseleri Cuma günü %10'dan fazla düşerken, rakipleri Adidas ve Under Armour sırasıyla %5 ve %3 düştü. Nike ürünlerine bağımlı olan Foot Locker'ın hisseleri de %4 düştü.

Çin'e yoğun bir şekilde maruz kalan diğer şirketler de son zamanlarda zayıflık yaşadı. Geçen ay, Apple, üçüncü büyük pazarı Çin'deki aylık gelirin, Wall Street'in beklediği 17 milyar doların oldukça altında, %2.2 düşerek 15.1 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

Tüketici talebinin zayıflığına ek olarak, Apple'ın, Çin hükümetinin devlet çalışanlarının iPhone kullanımını yasaklama kararı ve yerli Çin teknoloji markalarını yabancı markalara tercih etme eğilimindeki devam eden değişiklik gibi sorunlarla başa çıkması gerekti.

Yine de, Nike ve Apple'ın uyarıları, Çin'in Pekin'in geçen yılın sonunda sıkı COVID politikalarını kaldırmasının ardından ekonominin hâlâ daraldığını gösteriyor gibi görünüyor.

Merkezi hükümetin teşvik çabalarına rağmen, ana başlıklar özellikle borçlu mülk sektöründe devam eden, potansiyel bir "Lehman" anı ve tüketici güvenini sarsan başlıca zorluklardır.

Bunun sonucunda, harcamaların azalması, tedbirli birikimlerin artması ve hatta deflasyon belirtileri ortaya çıkıyor. Aynı zamanda, yabancı yatırımcılar ülkeyi büyük ölçüde terk ediyor.

Eylül ayında Bank of America stratejistleri, Çin'in duraklayan ekonomisinin Applied Materials, Broadcom, Wynn Resorts ve Qualcomm gibi bir dizi ABD şirketi için risk oluşturduğunu uyardı.

Ancak, zayıf fiyatların burada daha az enflasyon baskısı anlamına gelmesi durumunda, Çin'in acısı Amerika'nın kazancı olabilir, özellikle de deneyimli piyasa analisti Ed Yardeni'ye göre.

"Çin'in zayıf ekonomisi özellikle ABD için iyi haber, burada resesyonsuz 'lekesiz dezflasyon' olarak bilinen şeyin malî enflasyonu ılımlı hale getirmesine yardımcı oluyor," dedi geçen ay.