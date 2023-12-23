Haber: Damla Oya Erman

Olay, güçlü rüzgarların cam pencereleri kırması sonucu su alması ve geçici bir enerji kesintisine yol açmasıyla meydana geldi.

Danimarka deniz yetkilileri, MS Maud'un seyrini sürdürememesinin ardında yatan nedeni Cuma günü CNN'e aktardı. Yolcu gemisi, 266 misafir ve 131 mürettebatıyla Florø, Norveç'ten Birleşik Krallık'ın Tilbury limanına doğru yol alırken, Danimarka'nın batı kıyısının 120 mil (193 kilometre) açığında bulunuyordu.

Hurtigruten Expeditions (HX) şirketi ise olayın ardındaki nedeni farklı bir perspektiften sundu. HX, gemisinin Perşembe günü "bir vahşi dalga ile karşılaşmanın ardından geçici bir güç kaybı yaşadığını" belirtti. Ancak, gemi içinde bulunan herkesin güvende olduğunu ve durumun stabil olduğunu açıkladı.

Danimarka Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi (JRCC) sözcüsü, geminin durumunu anlatırken, geminin stabil olduğunu ancak köprüdeki sistemlerde su nedeniyle navigasyon ve radarın kapalı olduğunu ifade etti. Yolcuların ve mürettebatın tahliye edilmesine gerek olmadığını belirten JRCC sözcüsü, geminin acil durum sistemleri ve yanında bulunan Esvagt şirketine ait iki sivil destek gemisi sayesinde manevra kabiliyetine sahip olduğunu ekledi.

HX, güvenlik kontrolleri ve teknik değerlendirmelerin ardından geminin rotasını değiştirdiğini ve yolcuların Bremerhaven, Almanya'da tahliye edileceğini açıkladı. Şirket, gemide bulunan misafirlerin güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını belirtti.