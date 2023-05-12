Maiduguri

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Ülkenin Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde halk, terör saldırıları nedeniyle evlerinden kaçarken, sığındıkları bölgelerde ise hem gıda güvensizliği hem de barınma sorunu yaşıyor.

Terör saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen ve kamplara sığınan yetişkinler, yeterli gıda bulamadığı için açlık sorunuyla başa çıkmaya çalışırken, çocuklar da yetersiz beslenme sorunlarıyla mücadele ediyor.

Boko Haram ve ISWAP'ın sıklıkla düzenlendiği terör saldırıları, geçimini çiftçilikle sağlayan bölge halkının tarlalarına gitmelerini engelliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Nijerya Ofisi, ülkenin kuzeydoğusunda 4,3 milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu ve acil olarak harekete geçilmediği müddetçe durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.

"Her hafta yaklaşık 75 çocuk ciddi beslenme yetersizliğinden hastaneye yatırılıyor"

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Borno Eyaleti Proje Koordinatörü Gabriele Santi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın başından itibaren kaydedilen yetersiz beslenme sorunlarının, bir önceki yıla kıyasla, en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.

Yerinden edilmiş ve kamplarda yaşayanların karşı karşıya kaldığı gıda güvensizliği sorununun gittikçe kötüleştiğine işaret eden Santi, "Yetersiz beslenen çocuk sayısındaki büyük artış, açlık sınırına gelindiğinde felaketle sonuçlanacak bir durumdan kaçınmak için yetersiz beslenmeyi önleme ve tedavi faaliyetlerinin derhal yaygınlaştırılmasını gerektiriyor." dedi.

Santi, Borno eyaletindeki hastanelerde hem orta hem de ağır akut beslenme yetersizliği nedeniyle yapılan başvurularda artış görüldüğünü aktardı.

Ocaktan bu yana her hafta yaklaşık 75 çocuğun ciddi beslenme yetersizliği nedeniyle hastaneye yatırıldığını söyleyen Santi, bu rakamın son 5 yılın aynı dönemindeki ortalamanın yaklaşık 3 katı olduğunu belirtti.

Santi, bölgede yaşanan gıda güvensizliği sorununun önüne geçilebilmesi için acilen müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hayatta kalan 2 yaşındaki çocuğu da hastaneye kaldırıldı

Borno eyaletinin Gwoza bölgesinde yerinden edilen ve kampta yaşayan 28 yaşındaki Aisha Sani, kampta en çok gıda sorunu yaşadıklarını anlattı.

Terör saldırıları nedeniyle tarlaya gidemediklerini ve geçimlerinin gelen insani yardımlara dayandığını belirten Sani, "Bazen günler oluyor yemek bulamıyoruz çünkü gelen insani yardımlar yeterli değil. Benim 3 çocuğum vardı ancak açlık nedeniyle 2 çocuğumu kaybettim." ifadesini kullandı.

Sani, hayatta kalan 2 yaşındaki çocuğunu ise yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye yatırdıklarını kaydetti.

Yetersiz beslenme nedeniyle çocuğunu hastaneye getiren Buba Hadiza ise kaldıkları yerde yeterli gıda bulamadıkları için çocuğunun sürekli hastalandığını dile getirdi.

Çocuğunun açlıktan ölmek üzere olduğunu vurgulayan anne Hadiza, karşı karşıya kaldıkları en büyük sorunun barınak ve gıda ihtiyacı olduğunu söyledi.

Hadiza, "çok acil yardım yapılması" çağrısında bulundu.

AA