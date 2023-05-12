Ramallah

Temel atma törenine, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin yanı sıra Akile'nin ailesi, medya çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Iştiyye, "İşgal suçlarına tanık olması ve bu suçları nesillerin zihninde canlı tutması için Şirin Ebu Akile Medya Müzesi projesinin perdesini araladık." dedi.

Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğüne ilişkin ABD resmi makamlarından gönderilen gerçek raporun yayımlanması çağrısında bulunan Iştiyye, Al Jazeera televizyonu ve uluslararası adli kurumlarla birlikte Akile'nin öldürülmesine ilişkin adli sürecin takip edildiğini dile getirdi.

Ramallah Belediye Başkanı İsa Kassis de projenin belediye tarafından Al Jazeera televizyonuna iletildiğini ve memnuniyetle karşılandığını belirterek, müzenin Al Jazeera ile Ramallah Belediyesi işbirliği ile yapılacağını ifade etti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, 11 Mayıs 2022’de, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından vurularak öldürülmüştü.

Olayda, Ebu Akile'nin yanında bulunan meslektaşı Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Gazeteci Ebu Akile'nin görevi başında ve üzerinde "press" (Basın) yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi büyük tepki çekmişti.

AA