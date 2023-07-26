Haber: Mert Osman Erman

Godwin Emefiele, ülkenin korkulan gizli polisi olan Resmi Adıyla Devlet Güvenlik Hizmetleri (DSS) tarafından altı hafta önce tutuklandıktan sonra Salı günü mahkemede göründü.

Şu anda Nijerya Merkez Bankası (CBN) valisi olarak askıya alınmış olan Bay Emefiele, suçlamaları reddetti ve kefaletle serbest bırakıldı. Ekonomik suçlarla suçlanmadı.

Sonra mahkemenin dışında, kefaleti düzenlenene kadar bankacıyı gözaltına almak için hazırlık yapan hapis görevlilerine gizli polis memurları saldırdı.

DSS, 61 yaşındaki banka patronunu - tekrar tutuklanma durumunda bulunan kişi - uzaklaştırmayı başardı.

O, Bola Tinubu'nun başkan olarak Mayıs'taki göreve başlama konuşmasında, naira'nın yeniden tasarımını kritik ettiği bir ana politika - para birimi - tasarlanan kişi olarak, peş peşe üçüncü döneminde bir gölge olarak görünüyordu.

Bu, Lagoslu bir milyarder olan hükümetin önde gelen parti adayı ve galibi olduğu şubat ayındaki sıkı bir cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında oy satın almayı engellemek için yapılan bir girişim gibi görünüyordu.

Lagos'a geldiğinde, Nijerya'nın en büyük ekonomisi olan Afrika'nın en büyük ekonomisi olan Nijerya'nın finanslarını kontrol eden adamın gölgesi olan Bay Emefiele, şimdi mahkemede.

Kucaklayarak dev bir kırmızı kitap tutuyordu ve diğer kolundan mahkeme kaydırdı.

İçeride, binlerce mahkeme dosyasıyla dolu bir raftan bir yığın avukat arasına sıkıştırılmış bir dokta yerleştirildi ve çöktü.

Tutuklanmasından önce, Bay Tinubu'nun seçim zaferi ve göreve başlama süreci boyunca cumhurbaşkanlık villasında her görüldüğünde umutsuzca davasını dile getiren bir izlenim vardı.

Ancak yasadışı bir çift namlulu tüfek ve 123 fişeğe sahip olmakla suçlanması şaşırtıcı bir şekilde geldi.

Birçok yurttaş, yerel gönüllü birlikleri ve avcılar, Nijerya'da böyle ateşli silahlara sahip olabilir ve nadiren tutuklanır. Yine de Bay Emefiele'nin yasal mücadeleleri sırasında pek az sempatizanı olacağı düşünülüyor. Birçok kişi, onu eski Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari hükümetinin parçası olarak kabul ediyor ve bu dönemde iki resesyon, enflasyonun 18 yılın en yüksek seviyesine çıkması, keskin bir para birimi devalüasyonu, artan işsizlik ve kabaran borçlarla işaretlenmiş sekiz yıllık ekonomik sıkıntıları denetlediği görüşünde.

Ancak sadık destekçileri var. Bazıları, geçen yıl onu yönetici parti adayı olmaya aday gösterebilmek için 100 milyon naira (£195,000; 242,000 $ - 2022 kurları kullanılarak) kadar göz kamaştırıcı bir miktar para topladı.

Bay Emefiele adaylığı reddetti, ancak sonra merkez bankasının vali ve yardımcılarının politika olarak kabul edilen "meslekler" ile uğraşmasını yasaklayan kurallarının yorumlanması için mahkemeye başvurdu.

Merkez bankasının üst düzey yöneticilerinden biri olan bir yetkili, "Bu çok safça bir şeydi," dedi BBC'ye.

Bay Emefiele daha sonra davayı geri çekti.

Ailesinin kökleri Güney Delta eyaletinin Agbor şehrinde olsa da, Bay Emefiele Lagos'ta doğdu ve ilkokul ve ortaokulu eğitimini tamamladıktan sonra bankacılık ve finans alanında eğitim görmek için Nijerya Enugu Üniversitesi'ne taşındı.

Mezun olduktan sonra, Nijerya'nın Zenith Bankası'nın CEO'su olarak da dahil olmak üzere 18 yılı aşkın bir bankacılık kariyerine başladı.

O, 2014 yılında o zamanlar Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan tarafından merkez bankası valisi olarak atanmış, Bay Buhari onu 2019'da yeniden atanmıştır, görev süresi altında ekonominin gerilemesine rağmen.

Naira, onun gözetimi altında sarsıldığında, Bay Emefiele kaydırmayı durdurmak için alışılmadık yöntemler buldu.

2015 yılında, emriyle başkentin merkezi bölgelerindeki ağaçlar kesildi, böylece kara piyasa döviz tacirlerinin gölgesinde faaliyet göstermesi önlenmiş oldu ve 2021 yılında popüler bir web sitesinin sahibini yabancı para birimi döviz kurlarını yayınlamayı durdurmaya zorladı.

Ancak Bay Buhari, Nijeryalıların "para çuvalı politikası" olarak adlandırdığı politikacıların seçim gününde seçmenleri teşvik etmek için büyük ölçüde kullanılan parayı yıllarca biriktirmesini sona erdirmek için bir hareket olarak gördüğü bir adım olarak gördü.

Kırmızıeski tasarımı, siyasetin dönüşünde başarısız oldu. Bazı bankaların, yeni notları siyasetçilere göndererek onlarla işbirliği yaptığı iddiasıyla, insanların paralarına erişim elde etmek için bankaların ve nakit makinelerin önünde uyuyakalmalarına neden olacak şekilde ülke çapında bir kıtlığa yol açtı.

Bay Tinubu eleştirmenlerini şaşırtarak seçimi kazanınca, Bay Emefiele'nin bankadaki geleceği belirsizleşti.

Birçok kişi, banka patronuna yönelik dava, zaten ekonomi konusunda eleştirilen yeni hükümet için iyi bir dikkat dağıtıcı olduğunu düşünüyor.

Bay Tinubu, naira'nın değerini düşürme ve onlarca yıllık bir yakıt sübvansiyonunu sona erdirme de dahil olmak üzere bazı son derece tartışmalı kararlar aldı, bu da fiyatları artırarak yaşam maliyeti krizini kötüleştirdi.

Geçmişe bakacak olursak, davaların muhtemelen uzun sürecek, çözümsüz bir drama dolu süreç olacağı ve sonunda çok az çözümle sonuçlanacağı görülüyor.