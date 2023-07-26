Haber: Mert Osman Erman

Bay Williams, video açıklamasında İngiliz milyarderin, içeriden bilgileri kullanarak "arkadaşlarına ve sevgililerine hediyeler yağdırdığını" iddia etti.

Bay Lewis, "suçlanmış ve adaletle yüzleşecek" şekilde bir dava açıldığını söylediği Güney New York Bölgesi'nde yargılanacak.

Bay Lewis için bir avukat olan David Zornow, ona yöneltilen suçlamaların "aşırı derecede hatalı bir hüküm olduğunu" belirtti.

Avukat Zornow ayrıca, 86 yaşındaki müvekkilinin "hatalı tasarlanmış suçlamalara karşı kendini savunmak için gönüllü olarak ABD'ye geldiğini" ekledi.

Tottenham Hotspur'un sözcüsü, "Bu kulüple ilgisi olmayan bir hukuki meseledir ve bu nedenle yorum yapmayacağız" şeklinde bir açıklama yaptı.

Bay Lewis'a yöneltilen suçlamalar, Bay Williams'ın Twitter'da paylaştığı bir video açıklamasında anlatıldı. Bir suç duyurusu olarak bilinen resmi yazılı açıklama henüz yayınlanmadı.

Bay Williams, SDNY'nin baş federal yasal yürütme görevlisi olarak, "yıllardır Joe Lewis'in kurumsal yönetim kurullarına erişimini kötüye kullandığımızı ve içeriden bilgileri romantik partnerlerine, kişisel asistanlarına, özel pilotlarına ve arkadaşlarına sürekli olarak sağladığımızı iddia ediyoruz," dedi.

Bay Williams, Bay Lewis'in tanıdıklarının bu bilgileri borsada milyonlarca dolar kazanmak için kullandığını ileri sürdü.

"Bay Lewis sayesinde, bu bahisler kesin bir kazançtı," iddia etti.

Bay Lewis'in, İngiltere'nin en zengin adamlarından biri olduğu bildiriliyor. Premier League'in Londra kulübü Tottenham Hotspur'u, 2001'de Sir Alan Sugar'dan 22 milyon sterline satın aldı.

Ayrıca, İngiltere'deki Mitchells & Butlers isimli bir pub zincirine sahiptir. 2023 Sunday Times Zengin Listesi'nde 39. sırada yer aldı ve tahmini değeri 5 milyar sterlinin üzerindedir.