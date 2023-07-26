Haber: Mert Osman Erman

Eski ABD Deniz Piyadesi Trevor Reed'in Rusya'nın istilasına karşı savaşırken yaralandığını ABD Dışişleri Bakanlığı Salı günü açıkladı.

Yetkililer, Reed'in "ABD hükümeti adına herhangi bir faaliyette bulunmadığını" ve Amerikalıların Ukrayna'ya seyahat etmemesi gerektiğini vurgulayarak belirttiler.

Bay Reed, bir sivil kuruluş tarafından Almanya'ya taşındı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vedant Patel, Reed'in yaralanmalarının ve Almanya'ya tedavi için götürüldüğünün farkında olduklarını belirterek, "Ukrayna'ya seyahat etmenin, orada savaşmaya katılmanın, gerçek bir şekilde rehin alınma, ölüm ve bedensel zarar riski taşıdığı konusunda son derece açık olduk" dedi.

Reed'in yaralanma koşulları - ve Ukrayna'da nasıl ve ne zaman savaşmaya başladığı - henüz belirsiz. Yetkililere göre Reed, iki hafta önce bir kara mayınına basarak şarapnel yaraları aldı.

2019 yılında Reed, Rusya'da sarhoşken polis memurlarıyla kavga etmekten suçlu bulunmuştu.

ABD, onun Rusya'da haksız yere tutuklandığını ve yargılamasının "saçmalık tiyatrosu" olduğunu değerlendirmişti.

2022 yılında Rusya'da kokain kaçakçılığı suçlamasıyla mahkum edilen bir Rus pilotuyla takas edilerek serbest bırakılmıştı.

ABD şu anda, yanlış şekilde hapsedildiği düşünülen işadamı Paul Whelan ve gazeteci Evan Gershkovich'in de Rusya'da serbest bırakılması için çalışıyor.

Rusya ve Ukrayna henüz Reed'in yaralanmalarıyla ilgili yorum yapmadı. Paul Whelan'in kardeşi David Whelan, bir açıklamada "Onun yaralandığını duymak üzücü. Ancak bir rehinenin serbest bırakılması bir son değildir. Onlar, rehin alıcıların ve diğerlerinin geçip gitmesinin ardından sonuçlarla yaşamak zorundalar. Öfke, intikam ve acıyı hissetmek mümkün değil. Umarım şimdi biraz huzur bulur" dedi.