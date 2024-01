Haber: Mert Osman Erman

Şarkıcı Paula Abdul ve yetenek yarışması All American Girl'ün iki eski yarışmacısı tarafından ayrı bir dava açıldığı bildiriliyor.

Lythgoe, Abdul'ın iddialarını reddetti ve bunlardan "şok" olduğunu söyledi.

74 yaşındaki Lythgoe, Pop Idol ve American Idol'un yürütücü yapımcısıydı.

Ayrıca So You Think You Can Dance gibi birkaç yetenek programında kendisi de jüri olarak yer aldı; bu programı 2005 yılında ortak yaratmıştır.

Lythgoe, bir açıklamada, "So You Think You Can Dance'in bu yılki serisine katılmaktan çekilmeye karar verdim ve bu kararı tamamen gönüllü olarak, çünkü bu harika program her zaman dans ve dansçılarla ilgili olmuştur ve odak noktasının burada olması gerekiyor. Bu süre zarfında, adımı temizlemeye ve itibarımı iade etmeye kendimi adıyorum" dedi.

So You Think You Can Dance'in 18. sezonu Mart ayında başlaması planlanıyor.

Şovu yayınlayan ağ olan Fox ve yapımcıları, Amerikan medyasına göre, bu ayrılığa rağmen programın devam edeceğini açıkladılar.

Lythgoe aynı zamanda 2003 yılında bir dizi olarak yayınlanan All American Girl adlı yetenek yarışmasının yapımcısıydı.

BBC tarafından görülen mahkeme belgelerinde, şovun eski yarışmacılarının yasal işlemleri ile ilgili olarak adı geçmiyor.

Ancak Amerikan medyası onun bu kişi olduğunu doğruladığını söylüyor.

Belgelere göre, iki kadın, Lythgoe'nin sürekli olarak odalarına gelip dans kostümleri giyerken "açıkça şaplak attığını ve elle tacizde bulunduğunu" iddia ediyor.

Kadınlar ayrıca, Lythgoe'nin şovun finalinin ardından bir parti sonrasında her ikisini de Los Angeles'taki evine götürdüğünü ve istenmeyen cinsel yaklaşımlarda bulunduğunu iddia ediyor.

Bir kadın, "onu kazağının içine gömdüğünü" ve ona öpücük vermeye çalıştığını, bu teklifi reddettiğini iddia ediyor.

Diğeri, onu bir kuyruklu piyano karşısına sıkıştırdığını ve dilini ağzına sokmaya çalıştığını iddia ediyor.

Her iki kadın da, dava açanlar olarak belirtilmeden, ona karşı cinsel saldırı ve pil, cinsel taciz, ihmal ve kasıtlı duygusal sıkıntıya neden olma suçlarından dava açıyor.

TV patronu ayrıca Abdul tarafından da dava ediliyor; bu iddialar, Amerikan Idol ve So You Think You Can Dance programlarında birlikte çalışırken meydana geldiğini ileri sürüyor.

Lythgoe, söz konusu şarkıcıya yönelik iddiaları reddetti ve ilişkinin her zaman "sevgi dolu - ve tamamen platonik - arkadaşlar ve meslektaşlar" arasında olduğunu iddia etti.

"Bu iddiaları basından öğrendim ve net olmak isterim: Sadece yanlış değiller, benim için derinlemesine ahlaki olarak rahatsız edici ve benim temsil ettiğim her şeye aykırılar" dedi. "Bu iğrenç iftirayla her şeyimle savaşacağımı vaat edebilirim."