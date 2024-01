Haber: Mert Osman Erman

Eşi Helen Snell, Perşembe günü "ailesiyle birlikte sevgi dolu bir yaşam için verdiği kahramanca mücadele" sonrasında öldüğünü söyledi.

"Oyuncu, şarkıcı, hikaye anlatıcısı, yaratıcı sanatçı ve sevgili arkadaş olarak dünyada birçok olağanüstü yeteneği paylaştı" dedi.

"O'nun gülüşü, kahkahası ve hayata olan tutkusu, hayatına dokunan birçok kişi tarafından hatırlanacaktır."

ABD doğumlu aktör, klasik suç çözme dizisi Starsky & Hutch'taki Dedektif Kenneth "Hutch" Hutchinson rolüyle en çok tanınan isimdi.

Paul Michael Glaser ile birlikte oynadığı dizi, 1975 ile 1979 yılları arasında yayındaydı.

2004 yapımı Starsky & Hutch yeniden yapımında, Ben Stiller'ın Starsky ve Owen Wilson'ın Hutch olarak rol aldığı orijinal oyuncularla bir araya geldi.

Stiller, Soul için orijinal TV dizisinden bir video klibini (eski adıyla Twitter) paylaşarak "70'lerin cool'u tanımlayan adam. Huzur içinde yatsın x" mesajını ekledi.

Soul ayrıca Here Come The Brides, Magnum Force, The Yellow Rose ve Salem's Lot gibi rolleriyle de tanınıyordu.

Salem's Lot'un dayandığı korku romanını yazan yazar Stephen King, Soul'un ölümünden "üzgün olduğunu" söyledi.

Ayrıca, Holby City, Little Britain ve Lewis gibi birçok Britanya televizyon programında da yer aldı. 2004 yılında Britanya vatandaşlığına geçti.

Ancak reality televizyon şovlarında yer almak için gelen şansı ve karşılığında gelen yüksek maaşı reddetti ve Sunday Times'a şunları söyledi: "Bu günlerde herkes ünlü olabilir ve dürüst olmak gerekirse, kutlanacak hiçbir şey yok."

Aktör ve şarkıcı, beş kez evlenmiş ve 1980'lerde o zamanlar yedi aylık hamile olan eşi Patti Carnel Sherman'a saldırdığı için gözaltına alınmıştı.

Bu, ilk suçlamasıydı ve karşıya getirilen suçlamalar, bir denetimli deneme programını tamamladıktan sonra düşürüldü.

Soul daha sonra pişmanlığını dile getirdi ve ev içi şiddet konusunda hükümlüleri ziyaret etmek için hapishaneleri ziyaret etti.

28 Ağustos 1943'te Chicago'da David Solberg olarak doğan Soul, çocukluğunu Güney Dakota ve İkinci Dünya Savaşı sonrası Berlin arasında geçirdi.

Babası Dr. Richard Solberg, tarih ve siyaset bilimi profesörü ve mezhep tarafından atanan bir dini işler danışmanıydı ve onları Berlin'e taşıdı.

Aktör olarak ün kazanmadan önce Soul, folk şarkıcısı olarak profesyonel kariyerine başladı ve Frank Zappa, the Byrds ve the Lovin' Spoonful gibi yıldızlar için seyirciyi ısıttı.

Meksika'da genç diplomatlar için bir kolejde profesör olan babasının bulunduğu yerde, radikal öğrenci bir grup tarafından bir gitarla tanıştırıldı ve Meksika'nın yerli şarkılarını öğrendi.

ABD'ye döndüğünde bu şarkıları Minneapolis çevresinde çalmak suretiyle bir miktar başarı elde etti, ancak gerçek kariyeri maskesini takıp yüzünü gizlediğinde gerçekten başladı.

"The Covered Man" olarak, William Morris Ajansı tarafından imzalandı ve yüksek reytingli Merv Griffin şovu da dahil olmak üzere TV talk şovu devresinde göründü.

Ancak maskesini kaybetmeye ve kendini açıklamaya karar verdiğinde rezervasyonlar azaldı ve o zaman oyunculuğa döndü.

Soul, 1960'lar ve 1970'ler boyunca Star Trek, Here Come The Brides, Perry Mason ve Johnny Got His Gun gibi yapımlarda yer aldı. Oyunculuk kariyerine bir mola vermeden önce Clint Eastwood'un polis filmi Magnum Force'taki subay John Davis rolüyle oyunculuk kariyerine bir mola verdi.

Starsky & Hutch'un başarısının ardından, müziğe döndü ve 1970'lerin sonlarında yumuşak rock baladlarının yer aldığı dört albüm çıkardı.

Bu albümler, hayranları tarafından adeta tapılan TV kişiliğinin şarkılarına hayranlar tarafından alındı ve Silver Lady ve Don't Give Up On Us adlı iki Birleşik Krallık bir numaralı single'ı üretti.

1977'deki ilk ün sonrası konserine dair bir New York Times incelemesi, "sahneye koşan kamera taşıyan genç kızlar"ın ortasında "yüzlerce patlayan flaşlardan sıçrayan ışığın ve sürekli çığlıkların" tanıklığını anlatıyor.

Heyecanı, tutuklanması ve rehabilitasyonundan sonra sona erdi, bundan sonra sadece bir albüm daha kaydetti - 1997'nin kendi kendine yayımlanan Leave a Light On.

Soul beş kez evlendi, bunlar arasında Sherman, Mirriam Solberg, Karen Carlson ve Julia Nickson gibi aktrisler bulunmaktadır ve altı çocuğu vardı.

Snell ile Deathtrap'te sahne alırken tanıştı ve onu "can yoldaşı" olarak tanımladı.