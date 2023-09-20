Haber: Mert Osman Erman

Bronx'taki kreşte güçlü narkotik maddeye maruz kalan üç diğer çocuk hastaneye kaldırıldı.

İki kişiye uyuşturucu komplosu ve cinayet suçlamaları yönlendirildi.

Polis, kreşte bulunan sekiz aylıktan iki yaşına kadar değişen yaşlardaki çocukların fentanili solumuş olabileceğine inanıyor.

Üç çocuğa, opioid aşırı dozlarını tersine çevirmek için kullanılan acil bir ilaç olan Narcan verildi.

NYPD baş dedektifi Joseph Kenny, Pazartesi günü "çocukların daha önce uyudukları yerin altında" bulunan bir kilo fentanil bulunduğunu söyledi.

Araştırmacılar ayrıca kiloluk ilaçları paketlemek için kullanılan üç matbaayı bulduklarını iddia ediyorlar.

Bronx'taki Divino Niño kreşinin sahibi Grei Mendez (36) ve kiracısı Carlisto Acevedo Brito (41), federal savcılara göre "ölüme yol açan dağıtım niyetiyle uyuşturucu madde bulundurma ve ölüme neden olan uyuşturucu madde dağıtımına yönelik komplo" suçlamasıyla federal suçlarla yargılanıyorlar.

Manhattan ABD Savcısı Damien Williams, Salı günü şunları söyledi: "Sanıkların dört bebeği zehirlediğini ve onlardan birini öldürdüğümüzü iddia ediyoruz, çünkü bir kreşten uyuşturucu işletiyorlardı."

"Bir kreş - çocukların güvende tutulması gereken bir yer, onları anında öldürebilecek bir uyuşturucu madde ile çevrili bir yer değil."

Polis, kreşten toplanan uyuşturucu maddenin 500.000 kişiyi öldürebileceğini söylüyor.

Fentanil, eroinin 50 kat daha güçlü bir sentetik ağrı kesici olarak bilinir ve ABD'deki uyuşturucu ölümlerinde artışın nedeni olarak gösterilir.

Gözetim görüntüleri ve telefon kayıtları, Mendez'in çocukları hasta bulduktan sonra eşi aradığını - ardından gelip kreşten birkaç dolu alışveriş poşeti aldığını gösteriyor. Yetkililere göre.

Yetkililer, hala mahkeme belgelerinde bir işbirlikçi olarak tanımlandığı eşini arıyorlar.

Mendez'in avukatı, müvekkilinin suçlamaları reddettiğini ve kreşte uyuşturucu maddenin bulunduğundan haberdar olmadığını söyledi. ABC News'e göre avukatı Andres Aranda, "Tek suçu bir kilo bulunduran birisine odasını kiralamaktı," dedi.

Mr. Brito'nun, Mendez'in kocasının bir kuzeni olduğu belirsizdir. Yasal bir temsilcisinin olup olmadığı bilinmiyor.

Her iki şüpheli de yetkililer tarafından kaçma riski taşıyan kişiler olarak etiketlendi ve kefalet olmaksızın tutuluyorlar. Eğer suçlu bulunurlarsa her biri ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.

Şehir sağlık denetçileri, kreşte 6 Eylül'de sürpriz bir ziyaret yaptı, ancak herhangi bir ihlal belirlemediler, dedi Şehir Sağlık Komiseri Ashwin Vasan.

"Üzgünüm, ancak çocuk bakımı denetçilerimin yapmayı öğrenmediği şeylerden biri fentanil aramaktır. Ama belki de yapmaları gerekiyor," dedi Pazartesi günü bir basın toplantısında.

Aynı basın toplantısında, Belediye Başkanı Eric Adams, ilacın etkisini vurgulayarak, "Bir tırnağın onda biri bir yetişkinin ölümüne neden olabilir. Bu yüzden bir çocuğa ne yapabileceğini hayal edin," dedi ve ölümcül dozun bir bir centlik bir bozuk para ile karşılaştırıldığı bir fotoğrafı tutarak ekledi.

Yeni araştırmalar, ABD'nin hemen hemen her köşesinin Hawaii'den Alaska'ya ve Rhode Island'a kadar fentanil ile temas ettiğini gösteriyor.

2010 yılında ülke genelinde uyuşturucu madde aşırı dozları nedeniyle ölenlerin sayısı 40.000'den azdı ve bu ölümlerin azınlığı fentanil ile ilişkilendirilmişti.

2021 yılına gelindiğinde, yılda 100.000'den fazla kişi uyuşturucu madde aşırı dozları nedeniyle ölmüştü ve bu ölümlerin tahmini olarak %66'si fentanil ile ilişkilendiriliyordu.