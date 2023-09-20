Haber: Mert Osman Erman

El yapımı kurşun geçirmez yelekler giyen bu adamlar, silahlarını - çoğunluğu eski tek ve çift namlulu av tüfekleri - yaklaşık bir mil uzaklıktaki rakip bir siperin üzerine doğrultuyorlar. Kurşun mermi kayışlarından biri direklerden birine asılı duruyor.

Bu adamların hepsi bir "köy savunma kuvveti"nin sivil üyeleri - aralarında bir şoför, bir işçi, bir çiftçi ve kimliğini korumak için adını değiştirdiğimiz Tomba da var. Tomba, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde Mayıs ayında başlayan ölümcül etnik çatışma patlak vermeden önce cep telefonu tamir dükkanı işletiyordu.

Uyarı: Bu makale, okuyucuların rahatsız edici bulabileceği şiddet içeren ayrıntılar içerir.

Bu dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomisi köşesinde toplulukların ayrılması, savaş halindeki ülkeleri ayıran ağır silahlı bir sınır gibi hissediyor.

"Tehdit altındayız çünkü başka kimseye güvenmiyoruz. Korkuyorum ama bunu gizlemek zorundayım," dedi Tomba.

O ve bunkerdeki diğer üç kişi çoğunlukla Hinduizmi takip eden Meitei topluluğuna aittir. Manipur'daki bu şok edici şiddet, toplulukları ve azınlık Kuki grupları arasındaki vahşi cinayetler ve kadınlara yönelik cinsel suçlarla işaretlenmiş olan patlamadan bu yana Manipur'da yaygınlaşan bir korku duygusunu taşıyor. 200'den fazla kişi öldü, bunların yaklaşık üçte ikisi Kuki, çoğunlukla Hristiyan olan Kuki, Zomi, Chin, Hmar ve Mizo kabilelerini temsil eden Kuki isimli bir topluluktur.

4 Mayıs'ta, iki Kuki-Zomi kadın, bir grup Meitei erkeği tarafından çıplak bir şekilde sergilenmiştir. Genç kadının iddiaya göre grup tecavüz etmiş, babası ve 19 yaşındaki erkek kardeşi dövülerek öldürülmüştür.

Biz onun annesiyle buluştuk. Hindistan'daki tecavüz yasalarına göre ailenin kimliği belirlenemez.

"Kızımın nasıl muamele gördüğünü görmek, kocamın ve oğlumun öldürülmesinden sonra ölmek istediğimi hissettirdi. Kocam kilise papazıydı. Nazik ve kibar biriydi. Kolları bıçaklarla kesilmişti. Oğlum 12. sınıftaydı, kimseyle kavga etmeyen nazik bir çocuktu. Sopalarla vahşice dövüldü," konuşurken ağladı.

"Kızım iyileşemedi. Onlar önünde öldürüldü.

"Onun yemekte ve uyumakta zorlandığını görüyorum. Aileme ne yapıldıktan sonra asla huzur bulamam."

Mayıs ayında bir polis şikayeti kaydedilmesine rağmen, olayın bir videosu Temmuz ayında sosyal medyada ortaya çıkana kadar hiçbir soruşturma yapılmadı. Bu, Manipur'daki çatışmanın Hindistan ve dünya genelinde birçok kişinin dikkatini çektiği zaman oldu.

Bu aynı zamanda Başbakan Narendra Modi'nin Manipur konusundaki sessizliğini bozduğu zaman oldu.

Şiddetin nasıl başladığına dair anlatılar farklılık gösteriyor. Meitei topluluğu çoğunlukla eyaletin daha zengin Imphal vadisinde yaşar, bu da Manipur'un alanının yaklaşık %10'unu oluşturur.

Eyaletin geri kalanı - nispeten gelişmemiş tepeli bölgeler - azınlık gruplarına ev sahipliği yapmaktadır, bunlar arasında kabileden olan Kukiler bulunur. Bu, Hindistan'ın tarihsel olarak dezavantajlı topluluklarının topraklarını, kültürünü, dilini ve kimliğini korumayı amaçlayan anayasal bir koruma önlemidir.

Bu aynı zamanda Meiteilere tepelerde arazi satın almasına izin verilmemesinin nedenidir. Kukiler eyaletin her yerinde arazi satın alabilirler.

3 Mayıs'ta Kuki kabileleri, Meiteilere kabul edilmiş bir kabilesel statü verme girişimine karşı protesto mitingleri düzenledi.

Kukiler, Meitei gruplarının azınlık ailelere yönelik planlanmış saldırılar düzenlediğini iddia ediyor. Meiteiler, ilk şiddetin Kuki yürüyüşüne katılan kişiler tarafından başlatıldığını söylüyor.

BBC, ne olduğunu bağımsız olarak doğrulayamaz, ancak şiddetin ilk günlerinde ölenlerin çoğunluğunun

Kuki azınlığından olduğu görülmüştür.

Her iki topluluğa ait birçok insanın evleri yakıldı veya yok edildi, kiliseler ve tapınaklar yakıldı. Her iki topluluktan tahminen 60.000 kişi yerinden edilmiş durumda, çoğu hala okullarda, spor komplekslerinde ve diğer sığınaklarda yaşayarak evlerine dönemiyor.

Dört ay sonra, Meiteiler ve Kukiler tamamen fiziksel olarak ayrılmış durumda, diğer topluluğun egemen olduğu alanlara girmelerine izin verilmiyor.

Meitei egemen Imphal'dan Kuki egemen Churachandpur'a 60 km (37 mil) yolculuk ederken yedi polis ve ordu kontrol noktasını geçmemiz gerekti.

Her iki tarafta da basın rozetlerimizi göstermek ve onaylarını almadan kontrol noktalarında birçok soruya cevap vermemiz gerekiyordu. Hükümet kontrolünün eksikliğini gösteren bir gösterge olarak onlar olmadan giremezdik.

Meitei siperinde Tomba ile buluştuğumuzda, silahları açıkça taşıyan kendisi ve diğerlerinin, polis veya güvenlik güçleri tarafından yakalanmaktan veya kontrol edilmekten korkmadıkları konusunda etkilendik. Hem Meitei hem de Kuki bölgelerinde, silahlarla serbestçe dolaşan sivilleri sık sık polis ve güvenlik güçleri varken bile gördük. BBC, silah taşıyan çocukları bile gördü.

"Ben iki ay önce köyümde eski askeri personel tarafından silah kullanmayı öğretildim," dediği gibi, otuzlarında olan Tomba bize. "Köylüler bu silahları topladı ve bize verdi."

Sürekli olarak nöbet tutmak zorundadırlar. "Ailelerden her birinden bir adamın nöbet göndermesi ve bir kadının kontrol noktalarında görev yapması zorunludur.

"Deneyimimize göre, polis zamanında gönderilmez. Ve ulusal hükümet tarafından işletilen güvenlik güçlerine güvenmiyoruz. Onlar Kuki tarafına gönderilir, bu yüzden Kukiler köylerimize hala nasıl geçebiliyor?" dedi.

Biz siperden ayrılırken, mermi kabuğu gibi gelen bir patlama sesi duyuldu. Kim tarafından ateşlendiğini söylemek zordu.

Tomba'nın cevabı, bu karmaşık çatışmanın başka bir katmanını açığa çıkarıyor. Manipur polisi, Manipur'un Başbakanı N Biren Singh tarafından işletilen eyalet hükümetine bağlıdır. Kuki topluluğundan kişiler bize Mr. Singh veya Manipur polisine güvenmediklerini söyledi.

Manipur'da ayrıca Hindistan'ın ulusal hükümetine bağlı bir karşı ayaklanma kuvveti olan Assam Tüfekleri de bulunmaktadır. Meitei topluluğundan kişiler bize Assam Tüfeklerinin Kukilerin yanında olduğuna inandıklarını söyledi.

Meitei hakim bölgelerinde polis cephaneliklerinden binlerce silah çalındı.

Manipur Polisi ve Assam Tüfekleri, hangi topluluğun yanında olduklarına veya silah taşıyan tüm sivillerin lisanslarını kontrol edip etmediklerine dair BBC sorularına cevap vermedi.

Polis, X olarak bilinen Twitter'daki hesaplarına yönlendirdi, burada ele geçirdikleri ve el koydukları silahların fotoğraflarını paylaşıyorlar. Manipur'de şiddet başladığından bu yana en az altı polis memurunun öldürüldüğü bildiriliyor.

Assam Tüfekleri, silahları el koyduklarını ve tarafsız bir şekilde görevlerini yerine getirdiklerini söyleyen yönetici direktörlerinin önceden kaydedilmiş bir video konuşmasını bize gönderdi.

Tomba'nın konumuyla benzer ancak karşıt bir siperde, iki namlulu bir av tüfeği tutan Khakham (gerçek adı değil) oturuyor. Kuki-Zomi kabilelerinden gelen Khakham, bir işçi ve geçimlik çiftçidir.

"Kötü niyetli değiliz. Şiddet istemiyoruz. Kendimizi Meiteilere karşı savunmak için silahlara sarılmaya zorlanıyoruz," dedi.

"Polisin onların kaymasına izin verdiği olaylar oldu. Tamamen güvenilmezler," iddia etti.

Khakham'ın silahını ve eğitimini nasıl aldığına dair anlatımı Tomba'nınkine benzerdi.

Savaşın dili her iki tarafta da kullanılıyor. İki siper arasındaki bölge "ön cephe", "tampon bölge" veya "hiç kimsenin toprağı" olarak adlandırılır.

"Meiteilerle birlikte yaşayamayız. İmkansız," dedi Khakham.

Ayrıntılı şiddetin detaylarını duyduğunuzda, düşmanlığın neden bu kadar hızlı ve derin bir hal aldığını anlamak kolaydır.

David Tuolor, 33 yaşındaki bir Kuki-Hmar adamıydı ve Langza "köy savunma kuvveti"nin bir parçasıydı. David'ın ailesi, köyünden yakalandığını ve Meitei kalabalıkları tarafından 2 Temmuz'da öldürüldüğünü söylüyor.

Ölümünden hemen sonra çevrimiçi olarak ortaya çıkan bir videoda, onun dövülmüş, kesilmiş başı, bir çitin üzerine saplanmış olarak görülüyor.

"Bunu görmek çok acı vericiydi. Uyumakta zorlanıyorum," dedi Abraham, David'in kardeşi. "Telefonda fotoğraflarını bile tutmuyorum, çünkü onları gördüğümde her seferinde geri geliyor. Acı veriyor ve rahatsız edici düşünceleri düşünmeye başlıyorum."

Abraham, David'in işkence gördüğünü ve bıçakla öldürüldüğünü ve kalıntılarının yakıldığını söylüyor. Ona ait olduğuna inandıkları sadece birkaç kemik bulmuşlar.

David'in ölümünden beş gün sonra, 29 yaşındaki Ngaleiba Sagolsem adlı bir Meitei adam, Manipur'un kuzeyindeki Kuki egemen bir bölgeden yakın bir yerden kayboldu.

Bir gün sonra, elleri arkadan bağlı, yüzü kan içinde, bir grup adam tarafından dövülürken ağlayarak yerde diz çöken bir videosu ortaya çıktı. İki ay sonra başka bir video ortaya çıktı, aynı pozisyonda görüldü, ardından başına ateş edildi ve bir hendek içine itildi.

Ngaleiba'nın ailesi onun Kuki erkekleri tarafından öldürüldüğüne inanıyor.

On yıl önce okuldayken tanıştı ve aşık olan eşi Silbiya'nın iki oğlu var.

"O basit bir adamdı, herkes tarafından seviliyordu. Onun çocuksu bir tarafı vardı ve çocuklarımızla oynamayı çok seviyordu. Hayatımız neşe ve memnuniyetle doluydu," dedi Silbiya, gözyaşları yanaklarından akarken.

İki oğlu dört yaşında ve yedi aydır.

"Büyük oğlum babasının nerede olduğunu soruyor. Cesedi almadığımız için bazen geri geleceğini düşünüyorum. Kapıyı açar ve onu ararım. Telefonunu ararım," dedi hıçkırarak.

İmphal şehrinde, başka bir aile çaresizlik içinde yaşıyor, kızlarının haberlerini umutsuzca bekliyor. 6 Temmuz'da 17 yaşındaki Meitei kızı Linthoingambi Hijam, Kuki egemen bir bölge yakınında erkek arkadaşı Hemanjit Singh ile kayboldu.

Telefonları kapatılmıştı. Topluluğundan insanların yardımıyla babası Kulajit Hijam, erkek arkadaşının telefonunun birkaç gün sonra açıldığını ve adı bir Kuki kadının adına kayıtlı bir Sim kartı ile bulunduğunu iddia ediyor.

"Kızımın başına ne geldiğini öğrenmek için bize kimse yardımcı olmuyor. Çaresiz hissediyorum," dedi.

"Onun, onu kaçıran insanlarla konuşabilme yeteneğine sahip olduğunu biliyorum, onları onu serbest bırakmaları için ikna eder. Onun geri döneceğini düşünüyorum."

Bugüne kadar iki taraf arasında hiçbir diyaloğun kolayca kurulmadığı ve polisin Kuki bölgelerini ziyaret edemediği bir ortamda, Kulajit gibi insanlar için yanıt bulacakları bir yer yok.

Arazi hakları, gerilimin sadece bir kısmını açıklıyor. Meiteiler, eyaletin çoğu başbakanının topluluğa ait olduğu bir yerde daha fazla siyasi etkiye sahiptir.

Diğer bir gerginlik noktası, Myanmar ile uzun bir sınırı paylaşan Manipur'a Kukilere etnik olarak benzer olan kabilelerden gelen insanların akınıdır. Tepelerdeki yasadışı haşhaş ekimi de bir sürtüşme kaynağı olmuştur.

Meitei ve Kuki toplulukları, eyalet hükümetinden memnun olmadıklarını ifade ediyorlar - Kukiler onun onlara şiddeti desteklemekle suçluyor, Meiteiler ise şiddeti durdurmamakla suçluyor.

Manipur Başbakanı Biren Singh'in ofisi, BBC'nin röportaj taleplerine veya e-posta ile gönderdiğimiz sorulara yanıt vermedi.

Her iki topluluk da Hindistan'ın ulusal hükümetinden hayal kırıklığına uğradıklarını ifade ediyor.

"Tuhafım ki Başbakan Modi, sadece Kuki kadınlarının videosundan sonra konuştu. Beni mutsuz etti. Manipur Hindistan'ın bir parçası değil mi? O zaman neden ihmal ediliyoruz?" diye sordu Tomba, Meitei siperinde otururken.

Manipur hükümeti aynı zamanda Mr. Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) tarafından işletilmektedir. Bu nedenle birçok kişi eyaletin krizi hızlı bir şekilde çözebilecek bir ulusal hükümetin istemesi durumunda çözülebileceğine inanıyor.

Başbakan Modi, Manipur'daki olaylara 9 Temmuz'da Twitter üzerinden verdiği kısa bir açıklamada değindi. "Manipur'daki olayları çok üzücü buluyorum. Hükümet, Manipur'daki barışı yeniden tesis etmek için tüm önlemleri alıyor. Eyalet hükümeti, Manipur halkının güvende olmasını sağlama taahhüdünde bulunuyor," dedi.

Manipur, aynı zamanda Hindistan'ın kuzeydoğusundaki diğer eyaletler gibi, uzun yıllardır etnik ve ayrılıkçı çatışmaların merkezinde yer almıştır. Ancak bu son şiddet dalgası, Manipur'daki topluluklar arasındaki ilişkilerin ciddi bir şekilde zarar gördüğü ve çok sayıda ölüm ve yıkımın yaşandığı tarihi bir dönüm noktasıdır.

Manipurlular, Manipur'un ulusal hükümeti tarafından daha fazla desteklenmesini ve ulusal hükümetin çatışmayı çözme girişimlerine daha fazla dahil olmasını talep ediyorlar. Ancak şu an için Manipur'da barış ve uzlaşı yolunda ilerleme kaydedilmiş değil, ve bu çatışmanın sonuçları hala belirsizlik içinde devam ediyor.