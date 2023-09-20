Haber: Mert Osman Erman

New York'ta tutkulu bir konuşmada Zelensky, nükleer silahlı bir Moskova'nın "dünyayı son savaşa itmesinin" engellenmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca Rusya'nın gıdadan enerjiye kadar her şeyi silahlaştırdığını iddia etti.

Rusya'nın tam ölçekli istilası geniş çaplı kınama yaratmıştır.

Dünyaya yönelik Rusya'nın oluşturduğu tehlikeye ağırlık veren bir konuşma yaparak, diğer ortak sorunların, iklim değişikliği gibi, ancak Moskova geri itildikten sonra düzgün bir şekilde ele alınabileceğini savundu.

"Rusya dünyayı son savaşa ittikçe, Ukrayna Rus saldırganlığından sonra hiç kimsenin hiçbir ulusu saldırmaya cesaret edemeyeceğinden emin olmak için her şeyi yapıyor," dedi Zelensky, yıllık Genel Kurul'a katılan dünya liderlerine hitap ederken.

Ayrıca Rusya'nın sadece "nükleer silahları elinde tutma hakkı olmadığını" söyledi.

"Silahlanma sınırlanmalı, savaş suçları cezalandırılmalı, sürülen insanlar evlerine dönmeli ve işgalci kendi topraklarına dönmeli.

"Bunu yapmak için birleşmeliyiz, ve yapacağız!" dedi Zelensky.

Ayrıca Moskova'nın Ukraynalı çocukları kaçırarak "soykırım" yaptığını iddia etti.

Mart ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukraynalı çocukların yasadışı olarak Rusya'ya sınır dışı edilmesi iddiasıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tutuklama emri çıkardı.

Moskova, Ukrayna'nın suçlamalarını sürekli olarak reddetmiştir - ancak birçok uluslararası uzman ve kuruluş, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğine dair artan kanıtlara işaret etmektedir.

Ukraynalı lider ayrıca savaşı sona erdirmek için "güvensiz anlaşmaları" önlemeye karşı uyarıda bulundu - İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da görülen en büyük savaş.

Ancak ana noktası uluslararası topluluğu savaşın sonucunun herkesi etkileyeceği konusunda uyararak geldi.

Onun söylediğine göre, Rusya'nın amacı Ukrayna'yı "sizlere, kurallara dayalı uluslararası düzenin karşıtı olarak bir silah haline getirmekti".

Aylardır anlattığı barış formülünün sadece Ukrayna için değil, aynı zamanda dünya için olduğunu söyledi.

Bu yüzden teklif açıktı ve çoğu "Küresel Güney" olarak adlandırılan ülkeleri hedef alıyordu, bu da çoğu Kremlin'in yanında durmaya devam eden ülkilerden bazılarını içeriyordu. Birçok ülke, Kremlin ile ekonomik ilişkilerini güçlendirmişti.

Batılı güçler, bu ülkelerin gelişme konuları ve iklim değişikliği konularındaki daha geniş endişelerini ele almak için BM çevresinde koşuşturuyorlardı.

Günün erken saatlerinde Ukraynalı lider, ABD meslektaşı Rusya'nın saldırganlığı durdurulmazsa ciddi sonuçları olacağını söylediği Joe Biden'ın konuşmasını alkışladı.

"Rusya, dünyanın bıkıp usanacağını ve Ukrayna'yı cezasızca kötüleştirmesine izin vereceğini düşünüyor. Ukrayna'nın parçalanmasına izin verirsek, herhangi bir ulusun bağımsızlığı güvencede mi?" dedi Biden.

Bu arada, ülkesi Rusya'ya savaş dronları sağlayan ve Moskova'nın başlıca müttefiki olarak kabul edilen İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi, Washington'ı Ukrayna'daki savaşı tırmandırmakla suçladı.

"Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'da şiddeti körüklemiş ve Avrupa ülkelerini zayıflatmak amacıyla uzun vadeli bir plan yürütmüştür. Maalesef bu böyle," dedi New York'taki toplantıya katılanlara.