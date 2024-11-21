“NO NAME” CABARET SHOW 29 KASIM’DA KOZZY’DE İZLEYİCİSİ İLE BULUŞUYOR

Cenk Rofe’nin, gerçek hayatındaki ünlü olamama serüveninin 15 farklı kadın karakteri ile anlatıldığı “No Name” isimli gösteri, 29 Kasım Cuma günü KOZZY Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde yeniden izleyicilerle buluşuyor.

Yeşim Özsoy ve Itır Karabulut’un kaleme aldığı, Ferit Koen’in projeleştirdiği müzikli, eğlenceli, interaktif gösterinin müzik direktörü Ceyda Pirali.

“No Name” de izleyiciler; şarkıcının ilk aşkı gönülleri hoplatan Gönül Abla’dan evlerinde çalışanı Keder Abla’ya, anneannesi Fortune Hanım ve annesi Roza’dan öğretmenlerine, söz verip ortadan kaybolan “Beyaz Melek” lakaplı yapımcıya kadar farklı karakterlerin hikayelerini izlerken, Cenk Rofe’nin aryalardan Türk sanat müziğine, 80’ler – 90’lardan türkülere uzanan geniş repertuvarındaki şarkılara hep bir ağızdan eşlik ediyor.

Yönetmenliğini Yeşim Özsoy’un, müzik direktörlüğünü Ceyda Pirali’nin, koreografisini Tuğçe Ulugün Tuna’nın yaptığı Cerean Enerji katkılarıyla sahneye konulan “No Name” isimli cabaret show, izleyenleri 90 dakika boyunca hayatın her alanında farklı ve eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor.

Künye;

Yöneten: Yeşim Özsoy

Yazım Ekibi: Yeşim Özsoy, Itır Karabulut

Proje: Ferit Koen

Yürütücü Yapımcı: Bravo Danışmanlık, Berna Özbilen

Müzik Direktörü: Ceyda Pirali

Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter

Koreografi: Tuğçe Ulugün Tuna

Dekor Kostüm: Semih Başarı

Yardımcı Yönetmen: Furkan Güder

Orkestra: Ceyda Pirali, Atakan Türkan, Günay Çelik, Mehmet Alper Kılıç, Serkan Bağtır

Astrolog Vedat Delek 15. kitabı olan Zenginlik Ajandası'nı okurlarının beğenisine sundu

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 Yasemin Hüzmeli den Mutfak tüyoları ve yemek tarifleri.

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Oyunculuk hayalinde basamakları adım adım çıkıyor

Yardımcı oyuncu olarak ekranlarda gördüğümüz Yakuphan Agamuradov, 2005 yılında Türkmenistan’da doğdu. 2023 yılında İstanbul’a Özyeğin Üniversitesi’nde Mimarlık bölümünde okumak için geldi.

Çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen Agamuradov, “Tiktok izlerken biri karşıma çıktı. O da benim gibi oyuncuymuş ve onun tavsiyeleri üzerine Mayadrom adlı ajansa kayıt oldum. Sonrasında dizilerde yardımcı oyuncu olarak rol almaya başladım” dedi.