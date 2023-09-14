Haber: Duha Sena Oskay

Son bir yıldır, uzay ajansı UFO'lar veya şimdiki adıyla Tanımlanamayan Anormal Olaylar hakkında bir rapor hazırlıyor.

Haziran 2022'de, UAP'leri veya gökyüzünde uçak veya bilinen doğa olayı olarak tanımlanamayan olayların gözlemlerini incelemek için bir çalışma ekibinin bir araya getirildiği duyuruldu.

Uzmanlar her rapora bilimsel açıdan bakacak ve onu çürütmeye ya da bilim yoluyla açıklamaya çalışacaklardı.

Ve rapor bugün Birleşik Krallık saatiyle 15.00 itibarıyla halka açıklanacak.

Panel, rapor için hangi materyali analiz ettiklerini henüz açıklamadı. NASA, raporla ilgili ayrıntıların çoğunu yakından korunan bir sır olarak tutuyor.