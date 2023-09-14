İSTANBUL AA- Dibeybe, X sosyal medya hesabından, "Başsavcı'ya Derne'deki iki barajın çökmesine ilişkin acil soruşturma başlatılması ve ilgili kurumlara soruşturmayla ilgili tam bir işbirliği içinde olmaları talimatını verdim" açıklamasını yaptı.

İki baraj çöktü. Bu, tam bir felaketti

Daha önce konuşan Libyalı tarihçi Ferac Davud ed-Dernavi, Derne'nin yarısının vadinin alt tarafında kaldığını ve kentin güneyinden gelen tüm yağmur sularının döküldüğü bir noktada olduğunu belirterek, "Daniel' fırtınasının etkili olmasının ardından kentte yağmur sularını tutan iki baraj çöktü. Bu, tam bir felaketti." demişti.

Dernavi, Libya'da yerel yetkililerin vadiden kaynaklı doğal afet tehlikesini engellemeye çalışarak barajlar inşa ettiğine ancak felaketlerin yine de sürdüğüne dikkati çekerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dün çöken barajlar, yani El-Bilad ve Bumansur barajları 1986 yılında inşa edilmiş. O dönemde baraj sularının kanalizasyondan sızması sonrasında yine sel felaketi meydana gelmiş ve insanlar zarar görmüş."

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkisini gösteren ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.