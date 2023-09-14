Haber: Duha Sena Oskay

Canavar olduğu iddia edilen varlık Filipinler'in Sultan Kudarat kentinde küçük bir çiftlikte doğdu.Keçinin sahibi artık bu hayvanın "lanetli" olması nedeniyle kötü şans getirmesinden korkuyor.

Keçinin sahibi Josephine Repique, hamile keçinin daha önce Filipinler'in Sultan Kudarat kentindeki küçük çiftlikte doğuma başladığını ve bazılarının "mutant şeytan" olabileceğine inandığı şeyi doğurduğunu söyledi.

Josephine,”İki bebeğin sezaryenle alınması gerekti, ancak izleyenler bir şeylerin doğru olmadığını hemen fark etti ve bebeklerden biri "insan karışımı bir domuza benziyordu".dedi.

Josephine, ayrıca bebeğin "insan karışımı bir domuza benzediğini" söyleyerek,”Tüysüz küçük hayvanın tıpkı minik bir insan gibi bir donanması bile vardı. Şok olduk. Nasıl göründüğünü açıklayamayız. Bütün komşularımız iyice görebilmek için evimize akın etti."dedi.

Ne yazık ki iki yavru ve anne keçinin ölmesi, yaratığın kötü şans getiren lanetli bir "mutant şeytan" olduğu yönündeki korkuları alevlendirdi.

Josephine şunları ekledi: "Kimse bunun ne olduğunu bilmiyor ama bu bir keçi değil. Korkutucu. Hepimiz bunun neden olduğunu ve bunun kötü şans olup olmadığını merak ediyoruz."

Filipinler Üniversitesi Hayvan Bilimleri Enstitüsü'nden Dr Agapita Salces,konu ile ilgili fetüsün rahimde genetik bir mutasyona uğramış gibi göründüğünü söyledi.

Dr Agapita Salces, "Olası bir genetik mutasyon vakası. Ayrıca annenin sivrisinek ısırığı nedeniyle Rift Vadisi ateşi adı verilen hastalığa yakalanmış olması ve bunun da bebeğin gelişiminin bozulmasına neden olması da mümkün."diye ekledi.