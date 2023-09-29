Haber: Mert Osman Erman

Bu duyuru, yetkililerin önceki tahminleri olan 68 ölümün keskin bir artışını işaret ediyor.

Patlamanın meydana geldiği sahada bulunan kalıntılar artık kurbanları DNA analizi yoluyla tanımak için Ermenistan'a gönderilecek.

Nagorno-Karabağ'daki yetkililer, topraklarının Azerbaycan'a teslim olduktan sonra bölgeyi terk etmek isteyen yerinden edilmiş Ermeni vatandaşların akın ettiği sıkışmış benzin istasyonlarında sıraya giren etnik Ermenileri belirlemeye devam ettiğini söyledi.

25 Eylül akşamı, Stepanakert olarak bilinen Khankendi şehri yakınlarında patlamanın neyin neden olduğu henüz net değil.

2022 yılının Aralık ayından beri etkili bir abluka sonucu hastaneler, tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle yaralanan 290 kişiyi tedavi etmekte zorlanıyordu. Bazı yaralılar şimdi Ermeni helikopterleri tarafından tahliye edildi.

Geçen hafta liderleri Azerbaycan ile ateşkes anlaşması imzaladığından bu yana etnik Ermenilerin büyük bir göçü yaşandı.

Ermenistan, şu ana kadar toprakların tahmini 120,000 etnik Ermeni nüfusunun 88,780'inin kaçtığını söylüyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Nagorno-Karabağ'ın tüm nüfusunun ayrılabileceğini uyarısında bulundu.

UNHCR Ermenistan temsilcisi Kavita Belani, Ermenistan'a gelen on binlerce kişi hakkında "endişeli, korkmuş, ürkünmüş ve cevaplar istiyorlar" dedi.

Batılı hükümetler, Azerbaycan'ı Karabağ'daki yerel nüfusunun muamelesini izlemek için uluslararası gözlemcileri bölgeye sokmaya zorladı, ancak henüz erişim sağlanmadı.

Azerbaycan, önümüzdeki günlerde bir grup BM uzmanına bölgeye izin vermeyi kabul ettiğini söyledi.

Azerbaycan hükümeti, bölgenin nüfusunu "eşit vatandaşlar" olarak entegre etmek istediğini ve Ermenistan tarafından yöneltilen etnik temizleme suçlamalarını reddetti.

Nagorno-Karabağ'ın ayrılıkçı lideri, kopan cumhuriyetin ve kurumlarının gelecek yıldan itibaren "var olmayacağını" söyledi.

Karabağ'daki yerel güçler, Azerbaycan'ın askeri saldırısı şiddetli çatışmaya neden olduktan sonra geçen Salı günü silahsızlandırılmayı ve dağıtılmayı kabul etti.

Rusya devlet haber ajansı Tass, Azerbaycan'ın askeri, Cuma günü bir sınır kontrol noktasında etnik Ermeni birliklerinin eski komutanlarından Levon Mnatsakanyan'ı gözaltına aldığını bildirdi.

Ayrılıkçı hükümetin eski başkanı Ruben Vardanyan ise Ermenistan'a gitmeye çalışırken Çarşamba günü gözaltına alındı.

Bölge uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınmasına rağmen, Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından Ermeniler kontrolü ele geçirdi.