2010 yılında hayatlarını birleştiren basın camiasında sık sık gündeme gelen Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu evlilikten ikiz çocukları oldu.

Evlilikleri hakkında sürekli boşanıyor iddiaları çıkan çiftten bu kez kötü haber geldi. Ayrılık iddialarını defalarca kez yalanlayan çift boşanmak için 2. Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Nagehan Alçı'nın davacı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın davalı olduğu dilekçede Alçı, 4 yıldır ayrı yaşadığı ve evliliklerinin fiilen bitmiş olduğunu ayrıca kocasının kusurlu davranışları nedeniyle böyle bir karar aldığını belirtti.

Nagehan Alçı psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğü için 40 milyon lira tazminat ile ikiz çocukların velayetinin verilmesini talep etti. Ayrıca ikiz çocuklar için aylık 60 bin lira nafakanın Rasim Ozan Kütahyalı’dan tahsilini istedi.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN