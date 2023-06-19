İSTANBUL AA- Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un tarihi, teorisi, insan, müzik ve enstrüman başlıklarında kaleme alınan, 35 makalenin yer aldığı kitapta, müziğin İstanbul'daki serüveni irdelendi.

Belediyenin desteğiyle, ses ve tambur sanatçısı Hakan Dedeler tarafından hazırlanan, musiki ve kültürel geçmişe yönelik güçlü bir referans oluşturması beklenen eser 8 bölümden oluşuyor.

Alanında uzman isimlerin katkılarıyla hazırlanan eserin tanıtımı, 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nde yazar, edebiyatçı, müzik icracıları ve bilim adamlarının katılımıyla gerçekleşecek.