İSTANBUL AA- Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un tarihi, teorisi, insan, müzik ve enstrüman başlıklarında kaleme alınan, 35 makalenin yer aldığı kitapta, müziğin İstanbul'daki serüveni irdelendi.

Babalar Günü'ne özel "Baba&Çocuk Atölyesi" Babalar Günü'ne özel "Baba&Çocuk Atölyesi"

Belediyenin desteğiyle, ses ve tambur sanatçısı Hakan Dedeler tarafından hazırlanan, musiki ve kültürel geçmişe yönelik güçlü bir referans oluşturması beklenen eser 8 bölümden oluşuyor.

Alanında uzman isimlerin katkılarıyla hazırlanan eserin tanıtımı, 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nde yazar, edebiyatçı, müzik icracıları ve bilim adamlarının katılımıyla gerçekleşecek.