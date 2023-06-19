Ulaş Akpınar, tasarım, medya ve teknoloji alanlarında faaliyet göstermekte olançeşitli şirketlerinin sahibi ve teknoloji yatırımcısı olan bir iş insanıdır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunudur. ABD ve İngiltere de yüksek lisans eğitimine devam etmiştir.

Veri analitiğine bağlıiletişimve proje kurguları konusunda ün kazanmıştır.

Almanya’nın en büyük Medya Ve Teknoloji firması olan Storer’de CTO– ChiefTechnologhyOfficer (Teknoloji Başkanlığı) görevini yürütmüştür.

Şirketleri arasında bulunan,uluslar arasıüne sahip, Türkiye’nin önde gelenmedyaşirketinden de biri olanMediaworks’ünkurucu ortağı ve Türkiye CEO’sudur.

Amerika birleşik devletlerinde Veri Analatiği başta olmak üzere,Yapay zeka, Blockchain, Big Data,Enerji ve Medyaalanında faaliyet gösteren kendi alanın öncüşirketlerindeönemli yüzdelerdeortaklık hisselerine sahipolduğu bilinmektedir.

Veriye dayalı özel iletişim kampanyaları kurgulama, yönetme konusunda Türkiye’nin önemli isimlerden birisidir. Uluslar arası birçok ödüle sahiptir. Bu ödüller arasında Cannes,Mixawards, Felix gibi ödüller de yer almaktadır.

Kariyeri boyunca Turkcell, Türk Hava Yolları , Garanti Bankası , Akbank , Teknosa , Nestle, Warner Bross, Netflix, Volkswagen, P&G, Shell, Sonygibi ünlü markaların proje ve iletişim kampanyalarını kurgulamış ve yönetmiştir.

IAB Türkiye’deReklam Endüstri Standartları Yürütme kurulu üyesidir.

Yüksek düzeyde tasarım, teknoloji, yazılımve dijital pazarlama bilgisi bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede ingilizce bilmektedir.