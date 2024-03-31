Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ve devriye ekipler amirliğince, dün Ortaçeşme Mahallesi'nde Y.Ö. ile T.Ç'ye silahla ateş ederek yaralayan şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla olaya karışan 3 şüpheli belirlenen adreslerde yakalandı. Üzerinde silah ve fişek ele geçirilen şüpheli G.K'nin "kasten yaralama ve kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından 5 kaydı olduğu, B.E'nin "kasten yaralama" suçundan 3, C.E'nin de bir suç kaydı olduğu tespit edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.