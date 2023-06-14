HABER: DİNÇER KARACALAR



DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın üstlendiği “50 Fifty” bu hafta özel gündemiyle müzik dünyasının nabzını tutacak.



Mabel Matiz olay yaratan şarkısı “Antidepresan”ın ilk stüdyo kaydındaki ruh halini ilk kez “50 fifty”e anlattı. Datça’da moda rüzgarları esti. Sevilen oyuncular Ceren Karakoç’la Serkan Tınmaz’dan çok özel açıklamalar.



Ve “50 fifty”nin stüdyo konukları Güliz Ayla’yla Mehmet Baştürk’ten Emel Yalçın’a özel itiraflar



Konserler, yeni klipler ve son haberlerle müzik dünyasının nabzını tutacak “50 fifty” 15 Haziran Perşembe akşamı 20.00’de ve tekrar bölümleriyle Cumartesi ve Pazar günü DreamTürk TV ekranlarında…