Haber. Nihat İlikcioğlu

Oyunculuk sektörüne yabancı olmayan Mustafa Yaşar spor fakültesini kazanarak sonrasında gitmeyip askere giderek uzman cavus olarak görev aldı. Ardından Tirat medyada 3 ay kamera önu oyunculuk eğtimi ve 6 ay da Aliağa şehir tiyatrosunda tiyatro eğitimleri alan oyuncu bugüne kadar çeşitli tiyatro oyunlarında ,dizilerde ve sinema filmlerinde rol aldı.

İlk olarak ‘’Kuzenler Firarda’’ sinema filminde rol alarak oyunculukla tanıştı. Ardından ‘’ Son Yaz’’ dizisinde ,Gain Platformunda yayınlanan ‘’Ayak İşleri’’ dizisinde ve ‘’Kırık Hayatlar’’ dizilerinde bölüm oyuncusu olarak yer aldı. 2 kez Netfilix projelerinin seçmelerine katılan oyuncu bir çok projedesinde de yer aldı.

Halen bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan da aktif olarak fitness ve boks sporlarıyla ilgilenmektedir.

Basın ve Pr danışmanlığını Alper Ergez’in üstlendiği oyuncu ‘’Hayatta cesur olmalısın korkanlar kaybeder’’ diyerek iddiasınıda ortaya koydu.