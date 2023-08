Haber: Mert Osman Erman

Aktör, Disney dizisi Hannah Montana'da Miley ve Billy Ray Cyrus ile birlikte rol alan Oliver Oken'ı oynadı.

32 yaşındaki aktörün cips çaldığı iddiasıyla cumartesi günü Rockwell, Teksas'taki bir otelde polis çağrıldı, NBC haber verdi.

BBC Haberleri, Musso'nun temsilcilerinden yorum istedi.

Cips için ödeme yapması istendiğinde, Musso iddiaya göre reddetti ve sözlü olarak saldırganlaştı.

Polis, Musso'nun arka plan kontrolünü yaptı ve raporlara göre aktörün birkaç açık trafik cezası olduğunu buldu.

Musso, geceyi hapiste geçirdi ancak pazar günü 1,000 dolar (793 sterlin) kefaletle serbest bırakıldı.

Aktör ayrıca süresi dolmuş araç kaydı, bir sürücü belgesi göstermeme ve "görünmeye söz verme" ihlali suçlamalarıyla karşı karşıya.

Hapishane kayıtlarını elde eden NBC, ayrıca Musso'nun gözaltına alınmasına ait tutuklu fotoğrafını da yayınladı.

Musso daha önce 2011 yılında Burbank, Kaliforniya'da araç kullanırken alkol etkisi altında yakalandığı için gözaltına alınmıştı.

O suçtan dolayı para cezasına çarptırıldı, 36 ay süreyle gayri resmi denetim altına alındı ve alkol eğitimi sınıflarına katılması gerekti.

2006 ile 2011 yılları arasında dört sezon süren ABD durum komedisi Hannah Montana, bir genç kızın ünlü bir pop yıldızı olarak çifte hayat yaşadığını takip ediyordu.

Bu dizi, Miley Cyrus'ü, başarılı bir solo kariyer yaşayan, gerçek hayatta babası olan country şarkıcısı Billy Ray Cyrus'un karşısında başrolde yer alırken gösteriyordu.

Dizi sona erdikten sonra, Musso, başka bir Disney dizisi olan Milo Murphy's Law'da bir karaktere ses verdi ve Sins of our Youth ve The Sand filmlerinde göründü.