Haber: Mert Osman Erman

Yarışmacılardan, final günü olan 3 Ağustos'tan iki gün önce "vücut kontrolü" ve fotoğraf çekimi için üstlerini çıkarmaları istendiğini avukatları tarafından bildirildi.

Organizatörlerin kadınlara "vücutlarında herhangi bir yara izi, selülit veya dövmeyi incelemeleri gerektiğini" söyledikleri iddia ediliyor.

Bir yarışmacı, "Haklarımın ihlal edildiğini hissediyorum" dedi.

"Beni ruhsal olarak etkiledi. Uyumakta zorluk çektim" dedi ve bu hafta başında diğer şikayetçilerle birlikte medyaya konuştu. Yerel televizyon, kimliklerini korumak için yüzlerini yayınlarda bulanıklaştırdı.

Şikayet edenlerden üçünü temsil eden avukat Mellisa Anggraeni, birçok kişinin daha ileri gideceğini söyledi.

Başkent Cakarta'daki polis, daha fazla soruşturma yapacaklarını belirten bir açıklama yayınladı. Miss Universe Endonezya Organizasyonu, sahibi ünlü Poppy Capella'nın bir açıklamasında iddiaları araştıracak. Küresel Miss Universe Organizasyonu da konuyu araştırdığını ve cinsel yanlış davranış iddialarını "çok ciddiye aldığını" belirtti.

Eski Miss Endonezya Maria Harfanti, vücut kontrolü ülkede normal olsa da, yarışmacılardan genellikle çıplak soyunmaları istenmeyeceğini söyledi. O, organizatörlerin ayrıca yarışmacıların vücut oranlarını kontrol etmek için vücut kitle indeksi (VKİ) veya beden kitle indeksi istediğini ekledi.

Pazartesi günkü basın toplantısında bir şikayetçi, vücut kontrollerinin kapalı bir odada yapıldığını ancak bazı erkeklerin de bulunduğunu söyledi. Kapının tamamen kapalı olduğunu ancak bunun da dışarıdakilere bir görüş sağladığını ekledi.

Güzellik yarışmaları uzun süredir Endonezya'da izin verilirken, organizatörler toplumun muhafazakar kesimlerini incitmekten kaçınırlar. 2013 yılında Miss World yarışması, çoğunlukla Müslüman olan ülkede sahnelendiğinde bikini turunu iptal etmişti.

Baskısında olan Miss Universe, özellikle Endonezya, Filipinler ve Tayland gibi Güneydoğu Asya'da popülerdir, burada kazananlar ünlüler ve sosyal medya etkileyicileri olmaya devam ederler.

Sahibi Anne Jakrajutatip, Taylandlı bir trans kadın ve medya mogulü olan Miss Universe markasını daha kapsayıcı hale getirmek için evli kadınların, trans kadınların ve yalnız annelerin yarışmasına izin vererek yeniden tasarlamaya çalıştı.