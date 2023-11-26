Haber: Mert Osman Erman

Kasyanov, Rusya'nın Şubat 2022'deki tam ölçekli Ukrayna istilasından kısa bir süre sonra ülkeyi terk etti. 2000-2004 yılları arasında Başbakan olarak görev yapmış olmasına rağmen, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kınamıştır.

Liberal bir finans uzmanı olan Kasyanov, şu anda sürgünde yaşamaktadır.

Birçok Kremlin eleştirmeni ve sivil toplum grubu "yabancı ajan" listesinde yer alıyor. Geçmişte bu etiket casusluk anlamına geliyordu.

Listede yer alanlar, sosyal medya dahil yayınlarına "yabancı ajan" durumlarıyla ilgili bir açıklama eklemek ve otoritelere finans kaynaklarına dair detaylı güncellemeler sağlamak zorundadır. Rus siyasi yaşamındaki katılımları kısıtlanmıştır.

Adalet bakanlığı, Kasyanov'un "Ukrayna'daki özel askeri operasyona karşı çıktığını" ve "Rus Dış ve İç Politikasını itibarsızlaştırmayı amaçlayan bir dernek olan Rusya Anti-Savaş Komitesi'nin bir üyesi olduğunu" belirtti.

Başlangıçta "yabancı ajan" yasası, yabancı finansman alan sivil toplum kuruluşlarına uygulanıyordu, ancak bu, "yabancı etki altında" kabul edilen kişileri ve medyayı da içerecek şekilde genişletildi.

Mayıs ayında Rusya Yüksek Mahkemesi, Kasyanov liderliğindeki Halkın Özgürlüğü Partisi'nin (Parnas) tasfiyesine karar verdi. Küçük liberal muhalefet partisi, eski Kremlin karşıtı en çok ses getiren eleştirmenlerden biri olan Boris Nemtsov'u içermekteydi, ki o 2015'te Kremlin'e yakın bir yerde vurularak öldürüldü.