Haber: Mert Osman Erman

Geç şarkıcının Rock n Roll Suicide ve Suffragette City adlı şarkılarını oluştururken yaptığı düzeltmeleri, taslakları ve notları içeriyor.

Her ikisi de 1972 klasik albümü The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars'ta yer alıyor.

Açık artırma evi daha önce Bowie'nin Starman şarkısı için yazdığı el yazması sözlerini 165,000 £'a satmıştı. Bowie, 69 yaşında, ocak 2016'da karaciğer kanserinden öldü.

Sayfayla birlikte verilen bir mektup, sayfanın orijinal sahibine Trident Stüdyosu'nda Bowie tarafından Starman'in hit şarkısı için verildiğini ve bu sayfanın bazıları hariç olmak üzere bazı orijinal sözlerin yanı sıra elde kalmayan diğer sayfaları içerdiğini belirtiyor.

Sayfa, V&A müzesine ödünç verildi ve 2013 ile 2018 yılları arasında dünya turu yapan sergiyle beş yıl boyunca birlikte kaldı. Satış aynı zamanda Oasis'un Noel Gallagher'ına ait olan ve She's Electric, Going Nowhere, Step Out Tonight, Rockin' Chair ve Champagne Supernova şarkılarına ait sözleri içeren bir söz kitabını da içeriyor.

The Doors'un solisti Jim Morrison tarafından yazılmış el yazması sözler içeren bir sayfa da satışta, ayrıca çeşitli müzisyenlerin gitarları, amplifikatörleri ve müzik notaları da bulunuyor.

Bowie'nin el yazması not kağıdının tahmini fiyat etiketi 50,000 ile 100,000 £ arasında ve Omega Auctions'un Salı günkü satışı arasında yer alacak.