Haber: Mert Osman Erman

Rusya, şehrin belediye başkanına göre, Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli saldırısının başladığı günden beri en büyük insansız hava aracı saldırısını başlattı.

Cumartesi günü şafak vaktinde, sakinler patlamalarla uyandı ve Kyiv'in hava savunmasının şehirde yankı bulan patlama sesleri altında altı saatten fazla bir süre devam etti.

Kuzeyden ve doğudan dalgalar halinde saldırılar meydana geldi.

Yetkililere göre başkente 75'ten fazla İran yapımı Shahed insansız hava aracı fırlatıldı - bunlardan biri hariç hepsi vuruldu.

Rusya'nın azalan füze stokları ile Shahed insansız hava araçları ucuz bir alternatif olarak görülüyor. Bunlar balistik füzelerden daha yavaş hareket eder ve karakteristik bir kanat açıklığına sahiptir.

Bu gece, motorlarının vızıltıları her zamanki gibi şehrin hava savunmasının patlama sesleriyle karıştı.

Her ne kadar bir füze veya insansız hava aracı engellense bile düşen enkazın da ölümcül olabileceği bir gerçektir.

Bu saldırıdan bildirilen ölüm vakası olmamıştır, ancak Kyiv Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko'ya göre en az beş kişi yaralandı, bunlardan biri 11 yaşındaki bir çocuktur.

Bir anaokulu, zarar gören binalar arasındaydı.

Birkaç sakin hafta boyunca Moskova'nın füzeleri stokladığı şüphesi vardı. Bu şüphe bu sabah aniden sona erdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, saldırıları "kasıtlı terör eylemi" olarak nitelendirdi ve ülkesinin "Rus terörüne karşı savunmada dünyayı birleştirme çalışmalarına devam edeceğini" söyledi.

Zelensky, Batı'nın desteğini sürdürmeye ve aynı zamanda Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi olma yolunu müzakere etmeye çalışıyor.

Başkan Zelensky ayrıca saldırının, Ukrayna'nın 1932-1933 Holodomor kıtlığını anma gününe denk geldiğini belirtti - Sovyet diktatörü Joseph Stalin'in neden olduğu ve milyonlarca Ukraynalının ölümüne yol açan kıtlık.

Kışın etkisi artarken, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alma taktiğini sürdürme olasılığı vardı. Merkezi Kyiv bölgesindeki 16.000 evin elektriksiz bırakılması, durumun böyle olduğunu gösteriyor.

Ancak Moskova'nın geçen yılki stratejisinin amacı Ukraynalıları çok ihtiyaç duyulan elektrik ve suya mahrum bırakmaksa, bu nihayetinde başarısız oldu, çünkü yetkililer hasar görmüş boruları ve enerji hatlarını hızlı bir şekilde onarmayı öğrendiler.

Ukrayna'nın hava savunması da giderek iyileşiyordu.

Bu tür saldırıların hissedilmediği anlamına gelmez.

Hala öldürüyor, evleri yok ediyor, korku yayıyor ve yaşamları bozuyor.