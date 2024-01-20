Haber: Damla Oya Erman

İşte göze çarpan oyunlardan bazıları:

Indiana Jones ve Büyük Çember: MachineGames tarafından geliştirilen bu aksiyon dolu oyun, Xbox, PC ve Game Pass platformlarında bu yılın ilerleyen dönemlerinde oyuncularla buluşacak.

Senua's Saga: Hellblade 2: Xbox, PC ve Game Pass'e 21 Mayıs'ta gelecek olan bu aksiyon-rol yapma oyunu, Indiana Jones'un gelişi öncesinde oyunseverlere nefes kesen bir deneyim sunacak.

Visions of Mana: Square Enix'in aksiyon-rol yapma oyunu, yaz aylarında Xbox ve PC platformlarına gelecek. Game Pass'e dahil olmasa da, bu beklenen yapım, Microsoft platformunda ilk kez oyunseverlerle buluşacak.

Ara: History Untold: Oxide Games tarafından geliştirilen bu strateji oyunu, yalnızca PC için çıkacak ve Game Pass üyeleri tarafından erişilebilecek. Oyun, bu sonbaharda piyasaya sürülecek.

Avowed: Obsidian Entertainment'ın fantastik aksiyon RPG'si, PC, Xbox ve Game Pass platformlarında bu sonbaharda oyunseverlerle buluşacak.

Microsoft, bu oyunlar aracılığıyla 2024'ün oyun dünyası için dolu dolu bir yıl olacağını vaat ediyor. Oyuncular, heyecan verici maceralar ve etkileyici hikayelerle dolu bir yıla hazır olmalı!