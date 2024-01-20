Haber: Damla Oya Erman

Switch platformu için oyun çıkışlarının azalması ve bazı tahminlere göre yeni konsolun bu yıl içinde tanıtılacak olması, oyun dünyasında heyecan yaratıyor. Ancak daha önemlisi, GamesIndustry.biz'in son raporuna göre Nintendo, önde gelen markalarını geliştirmek için diğer stüdyolarla yoğun görüşmelerde bulunuyor.

Nintendo, markalarını geleneksel olarak kendi bünyesinde geliştirmeye özen gösteren bir şirket olarak biliniyor. Ancak Wii U'nun ardından başlayan dönemde, şirket bu politikasında değişiklik yaparak üçüncü taraf geliştiricilere kapılarını açtı. Nintendo Switch döneminde, firmanın en çok satan oyunları, Nintendo'ya ait olmayan şirketler tarafından geliştirildi.

Bu strateji, büyük marka serilerine yeni ve yaratıcı girişler kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda Switch'in oyun çeşitliliğini artırarak konsolun ömrü boyunca sürekli bir içerik akışını sağladı. Eğer söylentiler doğruysa, Nintendo Switch 2, daha güçlü bir donanıma sahip olacak ve bu da firmanın işbirliklerini daha da artırma fırsatı sunacak.

Nintendo'nun çeşitli stüdyolarla görüşmelerde bulunması, özellikle güçlü bir konsol için daha fazla fırsat yaratma hedefine yönelik akıllıca bir adım olarak görülüyor. Bu ortaklıkların, başta Mario ve Zelda olmak üzere ağırlıklı olarak odaklanılan markalara yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

Söz konusu işbirlikleri, Nintendo'nun güçlü bir şekilde devam eden Switch başarısını sürdürmek ve yeni konsolunu öncekilerinden daha üstün kılmak için attığı önemli adımlar olarak dikkat çekiyor. Nintendo'nun resmi açıklamaları ve gelişmeleri beklenirken, oyun dünyası, Switch 2'nin çıkışını heyecanla bekliyor.