Haber: Mert Osman Erman

Microsoft Başkanı Brad Smith, yeni teklifin "önemli ölçüde farklı" olduğunu ve onaylanması gerektiğini söyledi.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), anlaşmayı inceleyecek ancak "Bu yeşil bir ışık değildir" dedi.

Onaylanırsa, teklif Microsoft için hareketli 18 ayın sonunu getirecek.

Microsoft, Activision Blizzard'ı satın almayı planladığını Ocak ayında duyurduğundan bu yana, önerilen birleşme dünya genelinde düzenleyicileri böldü, bazıları oyuncular için seçeneği sıkıştırabileceğinden endişe ediyor.

CMA, Microsoft'un revize edilen teklifini 18 Ekim'e kadar inceleyecek. Onayı olmadan anlaşma dünya çapında gerçekleşemez.

Microsoft, birleşmenin Xbox konsolu ve oyun aboneliği işini canlandıracağını umuyor.

Yeni teklife göre, Microsoft, Activision oyunlarını buluttan yayınlama haklarını 15 yıl boyunca video oyunları yayıncısı Ubisoft'a transfer etmeyi kabul etti.

Smith şunları söyledi: "Microsoft, Activision Blizzard oyunlarını yalnızca kendi bulut yayın hizmeti olan Xbox Cloud Gaming'de özel olarak yayınlayamayacak veya rakip hizmetler için Activision Blizzard oyunlarının lisans koşullarını özel olarak kontrol edemeyecek."

Şimdiye kadar, Microsoft'un Activision için ilk teklifi Avrupa Birliği ve Çin dahil 40 ülkede onaylandı.

Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu anlaşmayı bloke etmeye devam ediyor ancak mahkemeler tarafından birkaç kez geçildi.

Ancak CMA, Nisan ayında birleşmeyi engelledi ve büyüyen bulut oyun işinde yenilik ve seçeneklere zarar vereceği konusunda uyardı.

Bu, İngiltere'deki Microsoft için "kötü bir gün" olarak nitelendiren Smith tarafından öfkeyle karşılandı ve ülkede 40 yıldır çalıştığı en "karanlık gün" olarak nitelendirildi.

Yeniden yapılan şartlara göre, Microsoft, Ubisoft'un Activision içeriğini "Microsoft da dahil tüm bulut oyun hizmet sağlayıcılarına" sağlayacağını söyledi.

Activision CEO'su Bobby Kotick, anlaşmanın "beklendiğinden daha uzun bir yolculuk" olduğunu ancak yeni teklif altında "hiçbir şeyin temelde değişmediğini" söyledi.

"Microsoft ve CMA ile geriye kalan inceleme süreci boyunca yakından çalışmaya devam edeceğiz ve Microsoft'un son engelleri ne kadar çabuk temizleyebileceğine yardımcı olma taahhüdünde bulunuyoruz" dedi.

Microsoft, Xbox Game Pass akış hizmetine daha fazla başlık eklemek için Activision'ı satın almak istiyor.

Üyeler, buluttan erişim sağlamak için bir abonelik ücreti ödüyor.

Ancak Sony gibi rakipler anlaşmaya itiraz etti, Microsoft'un kendi PlayStation işine büyük oyunların erişilemez hale gelmesinden endişe duydu.

Modern Warfare 2, Call of Duty serisinin son bölümü, çıkış haftasında 1 milyar dolar kazandı ve İngiltere'de satılan tüm kopyaların yarısından fazlası PlayStation için oldu.

Microsoft-Activision birleşmesinin işlemesi için İngiltere, ABD ve AB düzenleyicilerinin onayını alması gerekiyor.

Yeni teklif gerçekleşirse, CMA için de bir kazanç olurdu, çünkü anlaşmayı onaylama fırsatı olurdu.

Bağlantıyı engellemekle eleştirildi.

CMA'nın CEO'su Sarah Cardell, Microsoft'un yeni teklifinin "önceki masada sunulanlardan önemli ölçüde farklı" olduğunu söyledi.

"Yeniden yapılan anlaşmanın ayrıntılarını ve üçüncü taraf yorumlarına ışık tutan etkisini dikkatlice ve tarafsız bir şekilde değerlendireceğiz" dedi.

"Hedefimiz değişmedi - bu yeni anlaşma üzerine gelecekteki herhangi bir karar, büyüyen bulut oyun pazarının yenilik ve seçenekleri sürdüren açık ve etkili rekabetten yararlanmasını sağlayacaktır."