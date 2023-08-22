Haber: Mert Osman Erman

2022 yılında 26 milyon adet bagaj kayboldu, gecikti veya zarar gördü. Her bin yolcu başına neredeyse sekiz çanta.

Ancak BBC tarafından görülen yeni veriler, yolcu sayılarının pandemi öncesi seviyelere dönmesiyle durumun düzeldiğini gösteriyor.

Bu, Sita'nın belirttiğine göre daha fazla havaalanı personeli ve otomasyon teknolojisinin sonucudur; Sita, havayollarının %90'ına IT sistemleri sağlamaktadır.

Ancak bu, Chloe için teselli olmadı. Chloe'nun çantası, İngiltere'den İtalya'ya bir arkadaşının düğününe gitmek için uçtuğunda kayboldu.

Görme gezmeyi bırakın, Croydon'dan gelen 27 yaşındaki Chloe, tatilinin ilk saatlerini acil tuvalet malzemeleri ve giysiler aramak için dükkanlarda telaş içinde geçirdi. "Bu, özellikle 2014'ten beri ilk tatilimde istemediğim bir stresti," dedi. "Ayrıca arkadaşımın evlenmesini görmek gibi bir deneyimi de lekeledi... ki bu bir ömür boyu bir fırsattır."

Chloe 1 Ağustos'ta EasyJet ile Gatwick'ten Pisa'ya uçtu, ancak bavulu bagaj taşıyıcıya gelmedi. Havalimanında belge doldurdu, ancak ardından trenle düğünün yapılacağı Floransa'ya gitmek zorunda kaldı.

Chloe, düğün için kıyafetini el bagajına koymuş olduğu için teşekkür etti.

"Ancak tatilimin geri kalanı ve düğün etkinlikleri - mangal partisi ve havuz partisi gibi - ben aynı kıyafetle sürekli fotoğraf çektirmek istemediğim için rahat hissetmedim," dedi.

EasyJet, Chloe'a özür diledi ve çantasını kaybedilmiş olarak ilan etmeden önce 45 gün boyunca onu aramaya devam edeceğini söyledi.

Bu durumda "limbo" olduğunu çünkü EasyJet'ten veya seyahat sigortasından tazminat talep edemediğini söyledi.

Chloe, çantasının ve içeriğinin toplam değerinin yaklaşık 1,000 £ olduğunu söyledi. "Bazılarını zaten tekrar satın almak zorunda kaldım, çünkü günlük hayatta ihtiyacım olan şeyler var, bu yüzden zaten cebimden para çıktı," dedi.

İngiliz düzenleme kurumu Civil Havacılık Otoritesi, çoğu havayolunun ödediği en fazla miktarın yaklaşık 1,000 £ olduğunu, ancak "bu kadar çok" almanın çok nadir olduğunu ekledi.

Ayrıca, bir öğenin kaybedildiği zamandaki yaşına göre değerlendirildiğini, ne kadar yeni satın alındığına göre değil, bu nedenle seyahat sigortası aracılığıyla talep etmenin daha iyi olabileceğini uyardı.

"Bagaj dağları"

Sita'ya göre, havayolları bagaj etiketindeki barkodu kullanarak bagajın yolculuğu sırasında çeşitli noktalarda izlemek zorundadır.

Geçen yıl, Covid seyahat kısıtlamaları hafifletildikten sonra tatilcilerin kalabalıkla döndüğü ilk yazdı.

Ancak pandemi sırasında kesinti yapan birçok havalimanı ve havayolu, bagaj taşıyıcıları da dahil olmak üzere personel bulma konusunda yeterince hızlı hareket edemedi.

Sita'nın en son bagaj içgörüler raporu, 2022 yılında geciken, kaybolan veya zarar gören çantaların sayısının bin yolcu başına 7.6 çanta olduğunu buldu.

Bu, 2012 yılından bu yana en yüksek orandı; o yıl toplamda 26.3 milyon çanta kayboldu veya zarar gördü, her bin yolcuya neredeyse dokuz çanta düştü. Pandemiden önceki 2019 yılında bu rakam her bin yolcuda neredeyse altı çantaydı.

Rapor, artışın 2022'de uçuştan uçuşa transfer sırasında yaşanan sorunlardan kaynaklandığını ortaya koydu; bu, kayıp, zarar görmüş veya gecikmiş bagajların %42'sini oluşturuyordu.

Sita'nın bagaj başkanı Nicole Hogg, "Pandemi sonrası dönemde personel eksikliği ve aynı anda yolcu trafiğinde büyük bir artış gördük.

İnsanlar bagajla seyahat etmek konusunda gerçekten endişeli, bunu bagaj dağlarıyla gördük. Sanırım yapmak istediğimiz şey, yolculara bagajlarıyla seyahat etmeye tekrar güven vermektir."

Sita, 2023 verilerini BBC ile paylaştı, ancak bu yılın tamamı için yolcu verileri olduğunda oranı hesaplayamaz.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (Iata), 2019 yılında 4.5 milyar hava yolcusu olduğunu ve bu yılın 4.4 milyar olacağını tahmin ediyor.

2023'ün ilk yarısında gecikmiş bagaj parçalarının sayısı, 2019'un ilk yarısındaki 5.8 milyondan düşerek 5.7 milyona düştü.

Hogg, havayollarının bagaj hatalarını önlemek ve kaybolan bagajları sahipleriyle yeniden birleştirmek için otomasyon kullandığını söyledi.

"Sistem oldukça akıllı. Temel olarak neyin en iyi mevcut sonraki uçuş olduğunu hesaplayan bir algoritma var ve bu çanta, hiçbir insan müdahalesi olmadan doğrudan o uçuşa gönderiliyor."

Kaybolan bir çantanın sahibine geri gönderilmediği çok nadirdir, dedi.

"Kaybolan veya yolcuya tekrar verilmeyen bir çanta, etiketin çıktığı ve üzerinde isim veya telefon numarası olmadığı durumlar dışında. Ancak bu, yüzde 1'den daha az bir olasılık - yanlış teslim edilen çantalar genellikle yolcularla tekrar birleştiriliyor," dedi.

EasyJet'ten gelen bir açıklamada "kayıp bagaj olaylarının son derece düşük olduğu" ve "endüstride en iyi performansa sahip olduğu" belirtildi.

Şu anda Chloe, ya çantasıyla yeniden bir araya geleceği ya da onu değiştirmek için yeterli talepte bulunabileceği umudunda sadece bekleyebilir.