Haber: Mert Osman Erman

Güney Afrika'nın giderek harap olan Johannesburg şehrinin dışındaki lüks bankacılık bölgesi Sandton, Brics grubunun (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) son toplantısına ev sahipliği yapacak. Bu ülkeler, algılanan Batı egemenliğine meydan okuma isteğiyle bir araya gelen ama belirgin bir yapı taşımayan bir bloktur. Düzinelerce diğer ülke katılmak için sıraya girmekte.

Güney Afrika'da Brics'e yönelik mevcut rahatlama dalgası, Başkan Vladimir Putin'in zirveye katılmama kararı almasının sonucu olarak açıklanabilir.

Eğer gelmeye ısrar etseydi, Güney Afrika sonunda Ukrayna'daki Rus liderinin iddia edilen savaş suçları nedeniyle tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin uluslararası yükümlülüğünü yerine getirip getirmeyeceğini açıklamak zorunda kalırdı.

Bu tatsız meydan okumadan kurtulduktan sonra, Güney Afrikalı yetkililer şimdi ev sahibi olarak rolünün tadını çıkarıyor - gururla Brics kahvaltı toplantıları, ticaret fuarları, kasaba diyalogları vb. hakkında gazetecilere bir dizi e-posta gönderiyorlar.

Bu resmi coşkunluk derecesi, bazı gözlemciler için, bu ülkenin Batı'dan daha da uzaklaştığının, sadece daha çok kutuplu bir dünyaya doğru değil, aynı zamanda Çin ve daha az ölçüde Rusya'nın yörüngesine doğru ne kadar hızlı bir şekilde hareket ettiğini vurgulamaktadır.

Cape Town'da Brics dışişleri bakanlarının yakın zamandaki ön zirve toplantısında, bir Rus gazeteci bir haber konferansında üzerime eğildi ve "İnsan hakları cennetinizi [Batı'da] tutabilirsiniz. Biz dünyayı yeniden şekillendiriyoruz" dedi.

Brics hala emekleme döneminde olabilir, ancak en azından bazı kesimlerde gerçek ve yıkıcı bir enerji ve heyecan duygusu yaratıyor.

Güney Afrika hükümetinin düzenlediği bir dış politika atölyesine katılan bir meslektaşım, orada Çin'in gelecekteki lider olduğu ve Batı'nın gerilediği konusunda ezici bir görüş birliği olduğunu bana anlattı.

İşte burada Güney Afrika'nın endişesi devreye giriyor

Ülkenin zengin bir işadamı olan Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yerel ekonominin Covid'den etkilendiği ve dünyanın en yüksek işsizlik ve eşitsizlik seviyeleriyle boğuştuğu bir dönemde, çözülmekte olan bir krizden kurtulmak için daha fazla yabancı yatırıma ihtiyacı olduğunun farkında olacaktır.

Rusya kesinlikle cevap değil. Güney Afrika ile ticaret ilişkisi neredeyse hiç yok.

Çin giderek önemli bir oyuncu olsa da, burada Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile uzun süredir süregelen ticaret ve yatırımlar tarafından gölgelenmektedir.

Peki neden Güney Afrika, zaten gerilen ana Batılı ilişkilerini, büyük bir ekonomik belirsizlik döneminde riske atmaktadır?

Cevap, en azından kısmen, ülkenin giderek yorgun ve düzensiz hükümet partisinde yatmaktadır.

30 yıllık iktidarın ardından, Afrika Ulusal Kongresi (ANC) iç kavgalardan, yolsuzluktan ve idari kaostan kurtulmakta zorlanıyor.

Örneğin Ukrayna'daki savaşla karşı karşıya kaldığında, Güney Afrika hükümeti karmaşık bir karışık çantayla yanıt verdi - önce işgali kınadı, sonra işgali açıkça kınamayı reddetti, ardından NATO'yu suçladı, Putin'i överken, barış aracısı olarak kendini sunarken, Rus deniz tatbikatlarına ev sahipliği yaparken, Washington'a kendini açıklarken ve Kremlin'in konuşma noktalarını rahatça tekrarlayarak.

Geçen yıl Güney Afrika'nın Rusya'ya silah tedarik edip etmediği hala gizemini koruyor - ABD tarafından iddia edildiği gibi.

Şüphesiz Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın Rusya'nın işgali konusunda derin endişesi var ve kendisini daha çok kutuplu bir dünya için bilge ve tarafsız bir savunucu olarak göstermek istemektedir.

Ancak hükümetindeki ve partisindeki birçok kişi bu durumu rutin olarak zayıflatıyor - genellikle anti-apartheid mücadelesi sırasında Moskova'nın desteğine özlem duyarak ve ABD'nin dış politikasına daha genel bir şüpheyle bahsediyorlar.

Dağınık mesajlar, çatışmanın her iki tarafını da tahrik etmeyi başardı ve sadece Güney Afrika'nın zayıf ve kararsız görünmesine neden oldu.

Nelson Mandela'nın "gökkuşağı ulusu" şu anda kesinlikle zorlanıyor - hatta bazıları yakında bir "başarısız devlet" olabileceğini bile söylüyor. Ancak bu haftaki Brics zirvesi, Kremlin'e, kendi, çok daha stratejik ve etkili diplomasisini sergilemek için faydalı bir platform sunacak.

Son zamanlardaki kıta başlıkları, Nijer'deki darbe ve Rusya'nın zalim, fırsatçı Wagner Grubu paralı askerlerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde olduğu gibi kaosu kendi çıkarları için kullanma potansiyeli etrafında dönüyordu.

Ancak Moskova'nın, seyahat eden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov aracılığıyla ve kurnaz medya iletişimi yoluyla, kıtadaki neredeyse hiç varlık göstermeden on yıllar sonra "sömürgeci" Batı etkisine alternatif bir inandırıcı seçenek olarak sunma başarısı, en az bunun kadar önemlidir.

Fakirlikle, iklim değişikliğinin etkileriyle, giderek gençleşen nüfuslarla ve artan işsizlikle boğuşan ülkelerde, mevcut duruma duyulan frustrasyon birçok insanı yeni seçeneklere açık bırakmıştır.

Bu da soruyu gündeme getiriyor - Batı ülkeleri Rusya'ya karşı nasıl bir meydan okuma sunuyor?

Elbette bu kıtayla ilgili genelleme yapmak tehlikelidir ve Afrika hükümetlerinin yalnızca canlanan bir Soğuk Savaşın piyonları olduğunu ima etmek yanlış ve kabul edilemezdir.

Ancak Batı versiyonu Brics'in nerede? İngiltere'nin "Afrika bakanı" vardır - ancak neredeyse hiç kimse bir yıldan daha uzun süre bu görevde kalmaya uğraşmamıştır.

Kalkınma projelerine, sıkı koşullara ve tercih edilen Afrikalı liderler için seçilen yabancı davetiyelere ağırlık vermek, Fransa, İngiltere ve diğer eski sömürgeci güçlerin hala kıtayı yönetilmesi gereken sıkıcı bir kriz olarak gördüğü iddiasını beslemiştir, bir ortak olarak desteklenmesi gereken bir ortak olarak değil.

Bu adil olmayabilir. Sonuçta, Batı ülkeleri on yıllardır kıtadaki sağlık hizmetlerini, işletmeleri ve hükümetleri desteklemek için önemli enerji ve nakit harcamıştır.

Ancak Fransız askerleri ve Amerikan insansız hava araçları gibi Batı ordularının, özellikle Nijer ve Somali gibi yerlerde, güçlü tepkilere yol açtığı görülüyor.

Bu, Brics'in alternatif vizyonunun kıtada giderek yaygınlaştığı ve bu hafta Sandton'un konferans salonlarında sesini yüksek ve özgüvenle duyuracağı ve neden olduğunu açıklamaya yardımcı olabilir.